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Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Економіка та споживачі в ЄС також несуть втрати від санкцій проти Росії. Від нафтового ембарго ціна зросте. Чи має ЄС зважати на власні втрати, намагаючись зупинити війну РФ проти України, дискутували в Європарламенті.