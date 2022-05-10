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Економіка

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Через війну в Україні скоротився попит на німецьку промисловість

Через війну в Україні скоротився попит на німецьку промисловість 05.05.2022

У березні німецькі компанії отримали на 4,7 відсотка менше замовлень, ніж попереднього місяця. Спад виявився у чотири рази більшим за прогнозований.
ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки

ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки 04.05.2022

Американський центробанк бореться з найвищою інфляцією за останні 40 років, спричиненою наслідками пандемії та війною Росії проти України.
Чим готовий пожертвувати ЄС, аби зупинити Путіна - дебати в Європарламенті

Чим готовий пожертвувати ЄС, аби зупинити Путіна - дебати в Європарламенті 04.05.2022

Економіка та споживачі в ЄС також несуть втрати від санкцій проти Росії. Від нафтового ембарго ціна зросте. Чи має ЄС зважати на власні втрати, намагаючись зупинити війну РФ проти України, дискутували в Європарламенті.
Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін 03.05.2022

Громадяни отримають одноразові виплати, а компанії з енергоємним виробництвом - податкові послаблення. Раніше влада знизила податок на бензин на 30 центів за літр.

Українські виробники е-байків про війну та ведення бізнесу (02.05.2022) 02.05.2022

Український стартап з виробництва електровелосипедів розповів, як в умовах війни зберегти свій бізнес та не втратити дух.

Біженці-заробітчани: хто потрібен в тилу і кого бракує Польщі? (22.04.2022) 22.04.2022

Кожен другий українець через війну залишився без роботи, а тисячі людей - втратили все, що мали. Як українські біженці починають життя з чистого аркуша? Які професії потрібні? І яких заробітчан чекають у Польщі?

Чому Henkel та SAP таки йдуть із Росії, а Continental відновив роботу

Чому Henkel та SAP таки йдуть із Росії, а Continental відновив роботу 22.04.2022

Дві великі німецькі компанії намагалися зберегти бізнес у РФ в умовах війни та санкцій, але тепер передумали. Це початок другої хвилі відходу західного бізнесу з російського ринку?
Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів 21.04.2022

Фінансові потреби України для підтримання економіки складають до семи мільярдів доларів щомісячно, а на післявоєнну відбудову знадобиться щонайменше 600 мільярдів євро, кажуть в українській владі.
Коментар: Північний потік-2 - фатальна помилка Німеччини

Коментар: "Північний потік-2" - фатальна помилка Німеччини 20.04.2022

Підтримка Німеччиною "Північного потоку -2" стала фактором сприяння війні Росії проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ

Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ 15.04.2022

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР. Це призведе до зростання постачання зрідженого газу та інших енергоносіїв до ЄС.
Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ

Війна в Україні негативно вплине на економіки 143 країн - МВФ 15.04.2022

Через війну Росії проти України відбудеться спад економіки у 143 країн світу, заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва. Насамперед постраждають країни-імпортери харчових продуктів і палива.
Без Дружби: наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Без "Дружби": наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ? 13.04.2022

Нафтопровід "Дружба" з радянських часів забезпечує два східнонімецькі НПЗ. Проте вони зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.
Як війна в Україні впливає на економіку Польщі

Як війна в Україні впливає на економіку Польщі 13.04.2022

Через війну в Україні у Польщі очікується погіршення економічних перспектив, зростання інфляції та можлива стагфляція. Та з іншого боку ринок праці отримає великий приплив робочої сили.
СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка

СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка 12.04.2022

Зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також криза напівпровідників - про такі економічні наслідки війни РФ проти України для світу попереджує Світова організація торгівлі.
Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту

Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту 12.04.2022

Під час травневих свят РФ можуть оголосити банкрутом через відмову обслуговувати зовнішній борг у валюті, хоч вона й має значні доходи від нафти й газу. Зворотний відлік часу розпочався 6 квітня.
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