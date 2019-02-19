Екоактивісти на кілька годин захопили теплоелектростанцію на заході Німеччини

Понад сотню активістів, які виступають на захист клімату, на знак протесту проти проєкту закону німецького уряду про відмову від вугільної енергетики у неділю, 2 лютого, на кілька годин захопили теплоелектростанцію (ТЕС) у місті Даттельн неподалік від Дортмунда на заході країни.

За даними поліції, активісти проникли на територію електростанції, виламавши ворота. Вони називають електростанцію Datteln IV, яку поки не ввели в експлуатацію і яка має працювати на кам'яному вугіллі, "останнім цвяхом у труну кліматичної справедливості", цитує агентство новин AFP. Оператор електростанції вже подав заяву в поліцію через незаконне вторгнення на територію.

Активісти виступають проти введення в експлуатацію теплоелектростанції Datteln IV

Як стверджують в поліції, протест пройшов мирно. Акцію організували два екологічних рухи. За даними поліції, у ній взяли участь до 120 протестувальників. Утім, самі учасники акції кажуть про близько 150 людей, які блокували об'єкти інфраструктури на території ТЕС. Коли поліція розпочала операцію з витіснення протестувальників з території ТЕС, організатори заявили про завершення акції, яка тривала близько дев'яти годин.

Організатори назвали захоплення теплоелектростанції "дуже успішною акцією". Її причиною стало анонсоване введення в експлуатацію теплоелектростанції Datteln IV. Екологічні активісти додали, що ця акція є лише початком їхнього спротиву.

У схваленому німецьким урядом цього тижня законопроєкті йдеться, що ФРН має припинити виробництво електроенергії з вугілля до 2038 року. Природоохоронні організації та екоактивісти виступають за більш ранню відмову від вугільної енергетики та вважають заходи уряду недостатніми.