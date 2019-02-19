Екоактивісти на кілька годин захопили теплоелектростанцію на заході Німеччини

Активісти проникли на територію теплоелектростанції поблизу Дортмунда та заблокували її інфраструктуру. Вони не згодні з положеннями проєкту закону німецького уряду про відмову від вугільної енергетики.
Понад сотню активістів, які виступають на захист клімату, на знак протесту проти проєкту закону німецького уряду про відмову від вугільної енергетики у неділю, 2 лютого, на кілька годин захопили теплоелектростанцію (ТЕС) у місті Даттельн неподалік від Дортмунда на заході країни.
За даними поліції, активісти проникли на територію електростанції, виламавши ворота. Вони називають електростанцію Datteln IV, яку поки не ввели в експлуатацію і яка має працювати на кам'яному вугіллі, "останнім цвяхом у труну кліматичної справедливості", цитує агентство новин AFP. Оператор електростанції вже подав заяву в поліцію через незаконне вторгнення на територію.
Як стверджують в поліції, протест пройшов мирно. Акцію організували два екологічних рухи. За даними поліції, у ній взяли участь до 120 протестувальників. Утім, самі учасники акції кажуть про близько 150 людей, які блокували об'єкти інфраструктури на території ТЕС. Коли поліція розпочала операцію з витіснення протестувальників з території ТЕС, організатори заявили про завершення акції, яка тривала близько дев'яти годин.
Організатори назвали захоплення теплоелектростанції "дуже успішною акцією". Її причиною стало анонсоване введення в експлуатацію теплоелектростанції Datteln IV. Екологічні активісти додали, що ця акція є лише початком їхнього спротиву.
У схваленому німецьким урядом цього тижня законопроєкті йдеться, що ФРН має припинити виробництво електроенергії з вугілля до 2038 року. Природоохоронні організації та екоактивісти виступають за більш ранню відмову від вугільної енергетики та вважають заходи уряду недостатніми.
2019 року 46 відсотків електроенергії в Німеччині виробили з відновлюваних джерел, а використання вугілля в енергетиці помітно зменшилося. Екологи вважають, що цього замало, і вимагають подальшого зменшення викидів СО2. (15.01.2020)