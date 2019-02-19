 Екоактивісти на кілька годин захопили теплоелектростанцію на заході Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Екоактивісти на кілька годин захопили теплоелектростанцію на заході Німеччини

Активісти проникли на територію теплоелектростанції поблизу Дортмунда та заблокували її інфраструктуру. Вони не згодні з положеннями проєкту закону німецького уряду про відмову від вугільної енергетики.

Більше сотні активістів на декілька годин захопили теплоелектростанцію поблизу Дортмунда

Більше сотні активістів на декілька годин захопили теплоелектростанцію поблизу Дортмунда

Понад сотню активістів, які виступають на захист клімату, на знак протесту проти проєкту закону німецького уряду про відмову від вугільної енергетики у неділю, 2 лютого, на кілька годин захопили теплоелектростанцію (ТЕС) у місті Даттельн неподалік від Дортмунда на заході країни.

За даними поліції, активісти проникли на територію електростанції, виламавши ворота. Вони називають електростанцію Datteln IV, яку поки не ввели в експлуатацію і яка має працювати на кам'яному вугіллі, "останнім цвяхом у труну кліматичної справедливості", цитує агентство новин AFP. Оператор електростанції вже подав заяву в поліцію через незаконне вторгнення на територію.

Активісти виступають проти введення в експлуатацію теплоелектростанції Datteln IV

Активісти виступають проти введення в експлуатацію теплоелектростанції Datteln IV

Як стверджують в поліції, протест пройшов мирно. Акцію організували два екологічних рухи. За даними поліції, у ній взяли участь до 120 протестувальників. Утім, самі учасники акції кажуть про близько 150 людей, які блокували об'єкти інфраструктури на території ТЕС. Коли поліція розпочала операцію з витіснення протестувальників з території ТЕС, організатори заявили про завершення акції, яка тривала близько дев'яти годин.

Організатори назвали захоплення теплоелектростанції "дуже успішною акцією". Її причиною стало анонсоване введення в експлуатацію теплоелектростанції Datteln IV. Екологічні активісти додали, що ця акція є лише початком їхнього спротиву.

У схваленому німецьким урядом цього тижня законопроєкті йдеться, що ФРН має припинити виробництво електроенергії з вугілля до 2038 року. Природоохоронні організації та екоактивісти виступають за більш ранню відмову від вугільної енергетики та вважають заходи уряду недостатніми. 

Дивитись відео 00:29

Як німці підривають електростанції (19.02.2019)

DW.COM

У Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики

2019 року 46 відсотків електроенергії в Німеччині виробили з відновлюваних джерел, а використання вугілля в енергетиці помітно зменшилося. Екологи вважають, що цього замало, і вимагають подальшого зменшення викидів СО2. (15.01.2020)  

У Німеччині погодили графік відключення ТЕС на бурому вугіллі

Консультації федерального уряду і прем'єр-міністрів окремих земель тривали близько шести годин. Не виключено, що експлуатацію ТЕС на бурому вугіллі в Німеччині завершать раніше, ніж планувалося. (16.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (11.12.2019)  

Німецьке село проти енергетичного гіганта: громадський опір по-німецьки (02.07.2019)  

Як німці підривають електростанції (19.02.2019)  

Також за темою

BG Windernergie | Rheinisches Braunkohlerevier

Німеччина приєднується до альянсу за припинення використання вугілля 22.09.2019

Німеччина приєднується до альянсу, члени якого зобов'язалися припинити використання енергії з вугілля. Цей альянс налічує понад 80 країн, міст, регіонів та організацій.

Deutschland Berlin Bundestag | Debatte Klimaschutz | Abstimmung Angela Merkel

Бундестаг ухвалив пакет заходів для захисту клімату 15.11.2019

Парламент Німеччини затвердив пакет заходів до 2030 року, покликаних сприяти захисту клімату. Серед іншого, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком.

Ukraine Mariupol Hafen

Індекс захисту клімату: Україна покращила свою позицію 10.12.2019

Україна піднялася на одну сходинку в Індексі ефективності боротьби зі змінами клімату на 2020 рік і посіла 17 місце. Лідирують у рейтингу Швеція, Данія та Марокко.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Через теплу зиму Газпром скоротив видобуток газу

Через теплу зиму "Газпром" скоротив видобуток газу

У січні 2020 року "Газпром" скоротив видобуток газу на 6 відсотків. Російська компанія сподівалася на холоднішу зиму.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  