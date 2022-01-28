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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дієта".
Під "дієтою" розуміють спосіб харчування, правила споживання їжі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
М'язи, велосипеди замість броньованих авто і новий імідж. Із наближенням парламентських виборів українські політики дедалі більше намагаються сподобатися виборцям. Як старі обличчя в українській політиці перезавантажують свій імідж - дивіться у добірці DW.
Боротьбу дитячому ожирінню оголосили у Великобританії: тут запускають програму з контролю за спожитими калоріями, від харчової промисловості вимагають скоротити калорійність своєї продукції на 20 відсотків, а у школах проводять спеціальні уроки здорового харчування.