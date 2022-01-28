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Дієта

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дієта".

Під "дієтою" розуміють спосіб харчування, правила споживання їжі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні 28.01.2022

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.

"Острів столітніх": рецепт довголіття від сторічних греків (21.08.2020) 21.08.2020

Грецька Ікарія відома як "острів столітніх": кожному третьому мешканцю острова - понад 90 років. У чому ж таємниця такого довголіття? У відсутності стресу, здоровому харчуванні чи, може, сексі?

Найпопулярніший у Німеччині суперфуд (фотогалерея)

Найпопулярніший у Німеччині суперфуд (фотогалерея) 15.05.2020

Відомо, що багато корисних продуктів найчастіше привозять здалеку. Однак регіональні продукти можуть гідно конкурувати з екзотикою.
Інтервальне голодування: чи варто себе виснажувати диво-дієтою?

Інтервальне голодування: чи варто себе виснажувати "диво-дієтою"? 13.12.2019

Її називають "секретом здоров'я" і надійним способом позбутися зайвих кілограмів і подовжити собі життя. Та чи справді ця система настільки ефективна, як стверджують деякі дослідження?
8 способів запобігання деменції

8 способів запобігання деменції 28.05.2019

Точні причини виникнення синдрому Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб невідомі. Але, за рекомендаціями ВООЗ, фізичні вправи, здорове харчування та ментальні тренування можуть захистити від них.

Українські політики перезавантажують свій імідж: м'язи, велосипеди та соцмережі (22.05.2019) 22.05.2019

М'язи, велосипеди замість броньованих авто і новий імідж. Із наближенням парламентських виборів українські політики дедалі більше намагаються сподобатися виборцям. Як старі обличчя в українській політиці перезавантажують свій імідж - дивіться у добірці DW.
Всесвітній день боротьби з раком: німецькі фахівці радять, як запобігти хворобі

Всесвітній день боротьби з раком: німецькі фахівці радять, як запобігти хворобі 04.02.2019

Серед основних факторів, які можуть сприяти розвитку раку, - куріння, зловживання алкоголем та ультрафіолетові промені. Багатьом випадкам захворювання на рак можна запобігти завдяки здоровому способу життя.
Як у Німеччині борються з ожирінням

Як у Німеччині борються з ожирінням 28.09.2018

Більше половини німців мають надмірну вагу - і прогулянка супермаркетом підказує, чому. Вона також свідчить про те, наскільки важко політикам переконати харчову промисловість продавати здоровіші продукти.

Які продукти подовжують життя, а які - ні (фотогалерея) 26.07.2018

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради. Спробуємо розібратись.

Які продукти подовжують життя, а які - ні

Які продукти подовжують життя, а які - ні 26.07.2018

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради. Спробуємо розібратись.

Уроки здорового харчування для дітей у Великобританії (08.03.2018) 08.03.2018

Боротьбу дитячому ожирінню оголосили у Великобританії: тут запускають програму з контролю за спожитими калоріями, від харчової промисловості вимагають скоротити калорійність своєї продукції на 20 відсотків, а у школах проводять спеціальні уроки здорового харчування.
14 модних рецептів варення

14 модних рецептів варення 25.08.2017

Ті, хто знається на варенні, погодяться: найсмачніше - це те, що зварене своїми руками! Ось кілька рецептів з Німеччини, перевірених поколіннями кухарів-любителів.

Обережно, цукор: менше солодощів - більше здоров'я (11.04.2016) 11.04.2016

Науковці та активісти здорового способу життя невтомно нагадують: солодощі смачні, але викликають багато захворювань, адже містять великі дози цукру. На свята потрібно бути особливо обачними.
Коментар: Дієта воєнного часу в Росії

Коментар: Дієта воєнного часу в Росії 28.10.2015

Росіян змусять затягнути паски, аби виробити більше військової техніки. Економити держава вирішила й на найефективнішій досі зброї - пропаганді. Бюджет РФ 2016 року коментує політолог Іван Преображенський.
Розширення споживчого кошика в Україні: можливі наслідки для економіки

Розширення споживчого кошика в Україні: можливі наслідки для економіки 11.09.2015

Уперше за останні 15 років в Україні можуть суттєво змінити вміст споживчого кошика, до якого прив’язаний розмір мінімальної зарплати та пенсії. DW з’ясовувала, чи готова українська економіка до таких перетворень.
ВООЗ: До 2030 європейці значно погладшають

ВООЗ: До 2030 європейці значно погладшають 07.05.2015

Ожиріння найближчими роками стане серйозною проблемою для європейців, застерігає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Стрункішими стають жителі лише в одній країні ЄС.
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