Інтервальне голодування: чи варто себе виснажувати "диво-дієтою"?

Її називають "секретом здоров'я" і надійним способом позбутися зайвих кілограмів і подовжити собі життя. Та чи справді ця система настільки ефективна, як стверджують деякі дослідження?