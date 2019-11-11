 Дубілет: На ″країну в смартфоні″ не потрібен рядок в бюджеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Новини

Дубілет: На "країну в смартфоні" не потрібен рядок в бюджеті

Проект "країна в смартфоні" стосується майже усього, що робить чинний уряд, і фінансуватиметься за допомогою донорів та західних партнерів, заявив Дмитро Дубілет в інтерв'ю DW.

Дмитро Дубілет розмовів DW про те, як фінансуватиметься країна у смартфоні

Дмитро Дубілет розмовів DW про те, як фінансуватиметься "країна у смартфоні"

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що проєкт "країна в смартфоні" не потребуватиме окремого рядка в державному бюджеті, бо він стосується майже всієї роботи, яку робить уряд. Про це він сказав у інтерв'ю DW, оприлюдненому у понеділок, 11 листопада.

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"Тому що "країна в смартфоні" - це майже всі проєкти одночасно. Для того, щоб все потрапило в смартфон, треба переосмислити все, що відбувається в тому чи іншому міністерстві чи в центральному органі виконавчої влади", - пояснив Дубілет.

За його словами, зараз уряд планує до реалізації велику кількість програм у сфері інформаційних технологій.

"Тобто країна в смартфоні - це не окремий рядок в бюджеті. Це чи не вся робота, яку ми робимо", - додав Дубілет.

Також він розповів про те, що невелика кількість грошей, закладена в бюджеті на IT-проекти, пов'язана із попередніми домовленостями "з великими донорами" та західними партнерами, які, за словами Дубілета, підтримують реформу.

"Тому ми будемо використовувати їхні гроші", - зазначив він.

Дубілет зокрема висловив подяку німецьким партнерам та уряду Німеччини, не уточнивши, однак, обсяг наданої ними фінансової допомоги. Він зазначив лише, що йдеться про сотні мільйонів та часто ця допомога полягає у сплаті зарплатні спеціалістам, яких наймає уряд.

Нагадаємо, що раніше уряд повідомив про плани скоротити 1170 посад у Державній службі статистики та намір майже на третину урізати штат районних адміністрацій.

Дивитись відео 16:07

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