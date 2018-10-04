 Дружина Нетаньяху постала перед судом через зловживання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

Дружина Нетаньяху постала перед судом через зловживання

Сара Нетаньяху, за версією обвинувачення, витратила 100 тисяч доларів державних коштів на розкішні страви та напої. Вона була невдоволена їжею, яку готував кухар у резиденції прем'єра Ізраїлю.

Сара Нетаньяху у залі суду

Сара Нетаньяху у залі суду

Сара Нетаньяху, дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, постала перед судом у неділю, 7 жовтня, за звинуваченнями у зловживаннях. Підсудну звинувачено у розтраті бюджетних коштів на 100 тисяч доларів на зіркових кухарів в офіційній резиденції прем'єр-міністра. При цьому у резиденції працює кухар на постійній основі. Пані Нетаньяху особисто з'явилася у суді в Єрусалимі, проте не зробила жодних заяв перед пресою.

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Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху закидають отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів та спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань. (14.02.2018)

У транскриптах поліцейських розслідувань, які були опубліковані ЗМІ, Сара Нетаньяху скаржиться на якість їжі і грубо критикує працівників резиденції, використовуючи принизливі слова. Дружина Нетаньяху нібито за рахунок держави замовляла собі розкішні дорогі напої, зокрема рожеве шампанське. Подружжя Нетаньяху відкидає обвинувачення і називає їх "безпідставними". У 2016 році суд уже визнавав Сару Нетаньяху винною у приниженні одного з працівників, внаслідок чого вона була вимушена виплатити йому 42 тисячі доларів компенсації.

У разі визнання винною, дружина ізраїльського прем'єра може провести у в'язниці до п'яти років, проте такий вирок суду виглядає малоймовірним, зауважує агенція AP. 

Нагадаємо, щодо самого Біньяміна Нетаньяху поліція рекомендувала висунути обвинувачення за двома окремими справами, в яких ідеться про отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів та спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань Yedioth Ahronoth.

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