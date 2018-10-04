Дружина Нетаньяху постала перед судом через зловживання

Сара Нетаньяху, дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, постала перед судом у неділю, 7 жовтня, за звинуваченнями у зловживаннях. Підсудну звинувачено у розтраті бюджетних коштів на 100 тисяч доларів на зіркових кухарів в офіційній резиденції прем'єр-міністра. При цьому у резиденції працює кухар на постійній основі. Пані Нетаньяху особисто з'явилася у суді в Єрусалимі, проте не зробила жодних заяв перед пресою.

У транскриптах поліцейських розслідувань, які були опубліковані ЗМІ, Сара Нетаньяху скаржиться на якість їжі і грубо критикує працівників резиденції, використовуючи принизливі слова. Дружина Нетаньяху нібито за рахунок держави замовляла собі розкішні дорогі напої, зокрема рожеве шампанське. Подружжя Нетаньяху відкидає обвинувачення і називає їх "безпідставними". У 2016 році суд уже визнавав Сару Нетаньяху винною у приниженні одного з працівників, внаслідок чого вона була вимушена виплатити йому 42 тисячі доларів компенсації.

У разі визнання винною, дружина ізраїльського прем'єра може провести у в'язниці до п'яти років, проте такий вирок суду виглядає малоймовірним, зауважує агенція AP.

Нагадаємо, щодо самого Біньяміна Нетаньяху поліція рекомендувала висунути обвинувачення за двома окремими справами, в яких ідеться про отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів та спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань Yedioth Ahronoth.