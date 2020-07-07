Друга хвиля пандемії: в ЄС прагнуть запобігти негативному впливу на економіку

ЄС має намір підготувати європейську економіку до можливої другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби. Важливо уникнути, "щоб внаслідок нового зростання числа інфікувань було завдано шкоди та поставлено під загрозу тенденції економічного підйому в Європі", зазначив у п'ятницю, 18 вересня, міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) перед початком неформальної відеонаради зі своїми колегами з інших країн ЄС. За словами Альтмаєра, це - дуже відповідальне завдання.

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Для цього міністри планують обговорити досвід, здобутий під час "першої великої хвилі пандемії весною", зауважив Альтмаєр, цитує агентство новин dpa. Потрібно уникнути "шкоди та помилок", яких припустилися в першій половині цього року. "Пандемія повернулася у більшість із наших країн", - констатував німецький міністр. Все більше регіонів та столиць у ЄС відносять до територій ризику, зокрема й Брюссель, суттєво зросло число інфікувань і в Німеччині, додав він.

За словами Альтмаєра, під час відеоконференції міністри мають обговорити також узгодження цілей захисту клімату та економічного зростання і питання протекціонізму. При цьому Альтмаєр очікує конкретних висновків щодо окремих питань. Нагадаємо, Німеччина до кінця року головує в Раді ЄС.

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Запроваджені весною жорсткі обмежувальні заходи через поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці більшості країн ЄС. Так, ВВП Єврозони у другому кварталі 2020 року скоротився на 12,1 відсотка у порівнянні з першим кварталом 2020-го. Падіння стало набільшим за час ведення статистики з 1995 року. У порівнянні з другим кварталом попереднього року скоригований ВВП Єврозони впав на 15 відсотків, що також є рекордним зниженням.

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У Німеччині у другому кварталі 2020 року економіка просіла на 9,7 відсотка, що є найгіршим показником від початку щоквартального підрахунку динаміки ВВП ФРН у 1970 році.

З метою подолання наслідків кризи та стимулювання кон'юнктури Євросоюз та національні уряди ухвалили програми на сотні мільярдів євро.

Останніми тижнями в багатьох європейських державах суттєво зростає кількість зафіксованих нових випадків зараження коронавірусом, вчені кажуть про другу хвилю пандемії.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Таїланд: навчання у пластиковій коробці Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Швеція: особливий шлях також і в школах Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Палестина: відновлення навчання після довгої паузи У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Індія: уроки через гучномовець Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу США: учням теж вимірюють температуру У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу Бразилія: обійми для боротьби зі смутком Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку. Автор: Даніель Гайнріх

