Нідерландські фермери борються проти шкідників дронами (18.03.2021)

Безпілотники розміром з долоню полюють у нідерландській теплиці на… шкідників. При цьому вони здатні розпізнавати корисних комах і не чіпати їх. Дивіться, як працює винахід.