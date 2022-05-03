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Дрон - безпілотний літальний апарат.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дрони". Дронами називають безпілотні літальні апарати військового чи цивільного призначення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Світ входить у нову добу воєн, центральним елементом якої стає штучний інтелект. Завдяки ШІ зброя стає швидшою, ефективнішою і більш "розумною". Однак якщо вона вийде з-під контролю, це загрожує світові дестабілізацією.
Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців. Великобританія: футбол допомагає пережити втрату дітей. Франція: з дронами і на човнах - жандарми проти крадіїв устриць. Швеція: автоперегони на кризі в Лапландії.