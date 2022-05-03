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Дрон

Дрон - безпілотний літальний апарат.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дрони". Дронами називають безпілотні літальні апарати військового чи цивільного призначення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна оснащується дронами: як зміниться тактика війни

Україна оснащується дронами: як зміниться тактика війни 03.05.2022

Бойові дії в Україні засвідчують, що безпілотні літальні апарати стали невід'ємною частиною ведення війни. Дрони виконують різноманітні завдання - від стеження за повітряним простором до пуску ракет.
США розробили безпілотник спеціально для потреб України

США розробили безпілотник спеціально для потреб України 22.04.2022

Дрони Phoenix Ghost розробили спеціально для українських військових, повідомили в Пентагоні. Вони подібні до безпілотників Switchblade.
Німеччина готує військову допомогу Україні на 300 мільйонів євро

Німеччина готує військову допомогу Україні на 300 мільйонів євро 31.03.2022

Німеччина надасть Україні протитанкові гранатомети, міномети, розвідувальні дрони та інше озброєння, повідомляє Süddeutsche Zeitung.
Україна вироблятиме дрони Bayraktar з двигунами Мотор Січі

Україна вироблятиме дрони Bayraktar з двигунами "Мотор Січі" 03.02.2022

Київ та Анкара підпишуть угоду, яка передбачатиме будівництво в Україні заводу для виробництва турецьких ударних безпілотників з двигунами "Мотор Січі", заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони

Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони 01.02.2022

Про військову допомогу Україні заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні візиту до Києва. За його словами, словесної солідарності сьогодні недостатньо.
Командувач ООС: Україну захистить повітряний щит, а не стіна на кордоні

Командувач ООС: Україну захистить повітряний щит, а не "стіна" на кордоні 10.12.2021

Чи готові українські військові на Донбасі відбити наступ Росії та керованих нею бойовиків, в інтерв'ю DW розповів командувач об'єднаних сил Збройних сил України Олександр Павлюк.
Мотор Січ вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників

"Мотор Січ" вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників 12.11.2021

Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
В Україні планують запустити виробництво безпілотників Bayraktar - посол України в Туреччині

В Україні планують запустити виробництво безпілотників Bayraktar - посол України в Туреччині 01.11.2021

За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, започаткування виробництва безпілотників Україною є питанням "місяців, а не років".

Дрони-сіячі: як безпілотники рятують ліси (21.10.2021) 21.10.2021

Щоб південь Іспанії не перетворився на пустелю, активісти застосовують дрони. Вони засіюють місцевість насінням дерев у спеціальних капсулах. Ось як це відбувається.
Штучний інтелект: як зупинити дрони-камікадзе та роботів-убивць на полі бою?

Штучний інтелект: як зупинити дрони-камікадзе та роботів-убивць на полі бою? 10.06.2021

Світ входить у нову добу воєн, центральним елементом якої стає штучний інтелект. Завдяки ШІ зброя стає швидшою, ефективнішою і більш "розумною". Однак якщо вона вийде з-під контролю, це загрожує світові дестабілізацією.
Бойові дрони Україні, реверанси Путіну: ризикований дипломатичний шпагат Туреччини

Бойові дрони Україні, реверанси Путіну: ризикований дипломатичний шпагат Туреччини 23.04.2021

Президент Туреччини Ердоган обіцяв підтримку Володимиру Зеленському. Анкара продала Києву бойові безпілотники. Як це вплине на відносини Росії та Туреччини?

Нідерландські фермери борються проти шкідників дронами (18.03.2021) 18.03.2021

Безпілотники розміром з долоню полюють у нідерландській теплиці на… шкідників. При цьому вони здатні розпізнавати корисних комах і не чіпати їх. Дивіться, як працює винахід.

Ліки і тести на COVID-19 дронами: проект за участі "Шаріте" в Берліні (27.11.2020) 27.11.2020

Одна з лабораторій Берліна використовуватиме дрони для екстреного транспортування зразків крові, ліків або тестів на коронавірус. У столиці Німеччині хочуть запустити 5 таких маршрутів.

Найоригінальніші методи дезінфекції в часи коронавірусу (24.04.2020) 24.04.2020

Дезінфекція є одним з найважливіших заходів з попередження поширення COVID-19. Під час пандемії дезінфікують людей, предмети, будівлі і цілі міста. Ось кілька найоригінальніших способів, як саме це роблять.

Карантинне ноу-хау: вигуляти собаку за допомогою дрона (02.04.2020) 02.04.2020

На Кіпрі через епідемію коронавірусу заборонено виходити з дому. Один з місцевих жителів в оригінальний спосіб вирішив проблему прогулянок із собакою, довіривши це завдання дрону.
Коронавірус в Італії унеможливлює рятувальні операції - Європа у фокусі (відео)

Коронавірус в Італії унеможливлює рятувальні операції - "Європа у фокусі" (відео) 17.03.2020

Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців. Великобританія: футбол допомагає пережити втрату дітей. Франція: з дронами і на човнах - жандарми проти крадіїв устриць. Швеція: автоперегони на кризі в Лапландії.

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