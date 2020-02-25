ДПСУ: за добу в Україну повернулися більше 11 тисяч громадян

Понад 11 тисяч українських громадян повернулися на батьківщину протягом минулої доби, повідомили у середу, 25 березня, у Державній прикордонній службі України (ДПСУ). "Український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч осіб - це українці, які повернулися із-за кордону", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

При цьому майже 30 іноземним громадянам відмовили у в'їзді в Україну через обмеження, пов'язані із епідемією викликаної коронавірусом хвороби COVID-19, зазначили у ДПСУ.

Як повідомили DW у пресслужбі ДПСУ, результат експрес-тесту на коронавірус у однієї особи, що прибула з однієї з країн Перської затоки, виявився позитивним. Його направили в одну з лікарень української столиці.

Загалом протягом вівторка прикордонники провели температурний скринінг та опитування про стан здоров'я майже 13 тисяч осіб, оформлюючи інформативні згоди та пам'ятки про самоізоляцію.

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У авіакомпанії SkyUp планують повертати українців на батьківщину до кінця березня

430 українців повернули зі Стамбула

Також вночі середи, 25 березня, в Україну з Туреччини вилетіли два літаки компанії SkyUp з 430 українцями, які не встигли повернутися на батьківщину до закриття кордонів. Про це у Twitter написав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

Водночас, за його словами, у транзитній зоні аеропорту Самбула продовжують перебувати близько 100 українських громадян.

SkyUp і МАУ продовжать повертати українців

Авіаперевізники "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp до початку квітня планують виконати 63 рейси для повернення українських громадян з-за кордону. Такі дані наводить інформаційне агентство "Українські новини" із посиланням на офіційні повідомлення цих авіакомпаній. Так, SkyUp повідомляє про намір здійснити з 25 по 31 березня 50 міжнародних рейсів до Києва. Лише 25 березня компанія планує забрати українців з Праги, Єревана, Парижа, Тенеріфе, Берліна, Малаги, Гамбурга, Стамбула, Гельсінкі, Копенгагена, Мюнхена, Дохи, Делі і Варшави.

МАУ поверне 25 березня українських громадян з Амстердама, а 26 березня - з Брюсселя, Амстердама, Берліна, Торонто і Дубаю.

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