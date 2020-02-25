 ДПСУ: за добу в Україну повернулися більше 11 тисяч громадян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ДПСУ: за добу в Україну повернулися більше 11 тисяч громадян

Протягом найближчих днів очікують повернення українців з Амстердама, Брюсселя, Берліна та інших столиць.

У ДПСУ заявили, що за добу провели температурний скринінг 13 тисячам осіб

У ДПСУ заявили, що за добу провели температурний скринінг 13 тисячам осіб

Понад 11 тисяч українських громадян повернулися на батьківщину протягом минулої доби, повідомили у середу, 25 березня, у Державній прикордонній службі України (ДПСУ). "Український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч осіб - це українці, які повернулися із-за кордону", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

При цьому майже 30 іноземним громадянам відмовили у в'їзді в Україну через обмеження, пов'язані із епідемією викликаної коронавірусом хвороби COVID-19, зазначили у ДПСУ.

Як повідомили DW у пресслужбі ДПСУ, результат експрес-тесту на коронавірус у однієї особи, що прибула з однієї з країн Перської затоки, виявився позитивним. Його направили в одну з лікарень української столиці.

Загалом протягом вівторка прикордонники провели температурний скринінг та опитування про стан здоров'я майже 13 тисяч осіб, оформлюючи інформативні згоди та пам'ятки про самоізоляцію.

Читайте також: В'їхати в Україну можна буде лише після тесту на коронавірус - міністр

У авіакомпанії SkyUp планують повертати українців на батьківщину до кінця березня

У авіакомпанії SkyUp планують повертати українців на батьківщину до кінця березня

430 українців повернули зі Стамбула

Також вночі середи, 25 березня, в Україну з Туреччини вилетіли два літаки компанії SkyUp з 430 українцями, які не встигли повернутися на батьківщину до закриття кордонів. Про це у Twitter написав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

Водночас, за його словами, у транзитній зоні аеропорту Самбула продовжують перебувати близько 100 українських громадян.

SkyUp і МАУ продовжать повертати українців

Авіаперевізники "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp до початку квітня планують виконати 63 рейси для повернення українських громадян з-за кордону. Такі дані наводить інформаційне агентство "Українські новини" із посиланням на офіційні повідомлення цих авіакомпаній. Так, SkyUp повідомляє про намір здійснити з 25 по 31 березня 50 міжнародних рейсів до Києва. Лише 25 березня компанія планує забрати українців з Праги, Єревана, Парижа, Тенеріфе, Берліна, Малаги, Гамбурга, Стамбула, Гельсінкі, Копенгагена, Мюнхена, Дохи, Делі і Варшави.

МАУ поверне 25 березня українських громадян з Амстердама, а 26 березня - з Брюсселя, Амстердама, Берліна, Торонто і Дубаю.

Дивитись відео 06:12

Коронавірус: закриті кордони і хаос в аеропортах (23.03.2020)

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


DW.COM

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

Через пандемію коронавірусу в багатьох місцях в Європі, які зазвичай переповнені туристами, зараз зовсім порожньо. Як це виглядає - у фотогалереї DW. (20.03.2020)  

Також за темою

Italien Mailand Coronavirus

Коронавірус в Італії. Як реагує Україна? 25.02.2020

В Італії, де є велика українська діаспора та сезонно працюють тисячі українців, поширюється коронавірус. Україна через це запровадила посилений медконтроль на своєму західному кордоні, однак авіарейси поки не скасовує.

Videostill Ukraine Corona

Евакуація з Китаю: чи готова Україна приймати хворих на коронавірус 19.02.2020

Небезпека поширення коронавірусу в Україні залишатиметься низькою і після евакуації українців з Китаю. Тим не менш, вона є. Але чи є в Україні де та чим лікувати потенційних хворих?

Реклама

Докладно

Coronavirus in Südkorea Drive-Through-Test (Imago Images/Xinhua/Wang Jingqiang)

Третина хворих на COVID-19 безсимптомні

Досвід Південної Кореї свідчить: зупинити поширення коронавірусу може масштабне тестування та суворі правила поведінки.  

Засідання Бундестагу 25 березня 2020 року

Бундестаг розглядає антикризовий пакет

Німецький парламент обговорює запропоновані урядом ФРН заходи підтримки громадян.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  