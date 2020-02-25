ДПСУ: за добу в Україну повернулися більше 11 тисяч громадян

Понад 11 тисяч українських громадян повернулися на батьківщину протягом минулої доби, повідомили у середу, 25 березня, у Державній прикордонній службі України (ДПСУ). "Український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч осіб - це українці, які повернулися із-за кордону", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.
При цьому майже 30 іноземним громадянам відмовили у в'їзді в Україну через обмеження, пов'язані із епідемією викликаної коронавірусом хвороби COVID-19, зазначили у ДПСУ.
Як повідомили DW у пресслужбі ДПСУ, результат експрес-тесту на коронавірус у однієї особи, що прибула з однієї з країн Перської затоки, виявився позитивним. Його направили в одну з лікарень української столиці.
Загалом протягом вівторка прикордонники провели температурний скринінг та опитування про стан здоров'я майже 13 тисяч осіб, оформлюючи інформативні згоди та пам'ятки про самоізоляцію.
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У авіакомпанії SkyUp планують повертати українців на батьківщину до кінця березня
430 українців повернули зі Стамбула
Також вночі середи, 25 березня, в Україну з Туреччини вилетіли два літаки компанії SkyUp з 430 українцями, які не встигли повернутися на батьківщину до закриття кордонів. Про це у Twitter написав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.
Водночас, за його словами, у транзитній зоні аеропорту Самбула продовжують перебувати близько 100 українських громадян.
SkyUp і МАУ продовжать повертати українців
Авіаперевізники "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp до початку квітня планують виконати 63 рейси для повернення українських громадян з-за кордону. Такі дані наводить інформаційне агентство "Українські новини" із посиланням на офіційні повідомлення цих авіакомпаній. Так, SkyUp повідомляє про намір здійснити з 25 по 31 березня 50 міжнародних рейсів до Києва. Лише 25 березня компанія планує забрати українців з Праги, Єревана, Парижа, Тенеріфе, Берліна, Малаги, Гамбурга, Стамбула, Гельсінкі, Копенгагена, Мюнхена, Дохи, Делі і Варшави.
МАУ поверне 25 березня українських громадян з Амстердама, а 26 березня - з Брюсселя, Амстердама, Берліна, Торонто і Дубаю.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ