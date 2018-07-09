 Дослідження: Соцмережу ″ВКонтакте″ використовують для впливу на мігрантів у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

Дослідження: Соцмережу "ВКонтакте" використовують для впливу на мігрантів у ФРН

Багато онлайн-груп у російській соціальній мережі "ВКонтакте" цілеспрямовано намагаються вплинути на мігрантів з країн колишнього СРСР, котрі проживають у Німеччині, з'ясували німецькі дослідники.

Соцмережу ВКонтакте використовують для впливу на мігрантів у ФРН

Російська соціальна інтернет-платформа "ВКонтакте" стала засобом впливу на мігрантів, котрі проживають у Німеччині. Такі висновки оприлюднила в вівторок, 10 липня, у Берліні група німецьких дослідників незалежного Центру з питань Східної Європи та міжнародних досліджень (ZOiS), передає інформагенція epd.

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За даними дослідників, ця соціальна мережа просто рясніє онлайн-групами, метою яких є вплинути на вихідців з колишнього СРСР, котрі проживають у Німеччині. Трапляються чисто політичні групи, котрі в деяких питаннях, як-от, наприклад, події та конфлікт в Україні, обстоюють виключно позицію російського керівництва, кажуть дослідники. Крім того, дослідження підтвердило наявність зв'язку між німецькими правими радикалами та політизованими онлайн-групами мігрантів з колишніх радянських республік.

Також виявилося, що німецькі політичні акаунти у "ВКонтакте" - майже виключно правопопулістські та праворадикальні. Але можна знайти й такі, котрі обстоюють позиції, близькі до точки зору опозиційної в Німеччині Лівої партії, котра нерідко виступала проти конфронтації з Росією через конфлікт в Україні.

Під час дослідження враховувалася не лише поведінка окремих користувачів найбільшої російської соцмережі, а й дані про взаємодію груп та офіційних сторінок різних установ і організацій.

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