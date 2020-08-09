 Дослідження: Коронавірус краще поширюється у приміщеннях з низькою вологістю повітря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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Дослідження: Коронавірус краще поширюється у приміщеннях з низькою вологістю повітря

Останні дослідження засвідчують, що за низького рівня вологості повітря коронавірус краще поширюється у приміщеннях. Те саме стосується й сезонного грипу, кажуть німецькі та індійські вчені.

Вологість повітря

Що вища вологість повітря, то менше шансів для поширення коронавірусу й грипу

На швидкість поширення коронавірусу (Sars-CoV-2) у приміщенні може істотно впливати вологість повітря. Такого висновку дійшли науковці у німецькому місті Лейпциг та в індійському Нью-Делі. Результати дослідження вчені представили в четвер, 20 серпня.

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"Якщо відносна вологість повітря в приміщенні нижче 40 відсотків, частки, що виділяються інфікованими людьми, поглинають менше води, тож залишаються легшими, пролітають далі через приміщення і з більшою ймовірністю потрапляють в організм здорових людей", - пояснив Аджіт Ахлават, що працює в Інституті тропосферних досліджень (Tropos) у Лейпцігу, цитує інформагенція dpa.

Науковці зазначають, що вірус поширюється здебільшого під час прямого контакту з інфікованим чи зараженими поверхнями. Зокрема здебільшого повітряно-крапельним шляхом, де аерозолі - суміші найдрібніших частинок з повітрям - розглядаються як істотний шлях передачі Sars-CoV-2.

У рамках роботи група вчених з Tropos і Національної фізичної лабораторії (CSIR) в Нью-Делі проаналізувала 10 міжнародних досліджень, що вивчали вплив вологості повітря на поширення та інфікування збудниками грипу і різними коронавірусами в період з 2007 по 2020 рік. Результати цієї роботи були опубліковані в спеціалізованому виданні Aerosol and Air Quality Research ("Дослідження аерозолів і якості повітря" - Ред.)

Тож вчені рекомендують контролювати рівень вологості повітря в приміщенні на додачу до таких перевірених заходів, як-от дотримання мінімальної дистанції й носіння маски. Дослідники наголошують, що відносна вологість повітря від 40 до 60 відсотків може зменшити поширення вірусів і їхнє проникнення через слизову оболонку носа. Це особливо важливо з огляду на наближення холодної пори року, коли люди проводять більше часу в приміщеннях з опаленням. "У холодних і помірних кліматичних зонах всередині приміщень зазвичай дуже сухе повітря під час опалювального сезону. Це може сприяти поширенню коронавірусу", - пояснив Альфред Віденсолер з Tropos.

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І навпаки, за умов підвищеної вологості повітря розсіяні в повітрі мікроскопічні краплі швидше зростуть у вазі і будуть раніше падати на підлогу та менше вдихатися здоровими людьми. "Отже, рівень вологості повітря в громадських будівлях і транспорті, щонайменше, на 40 відсотків знизить не тільки вплив COVID-19, а й інших вірусних захворювань, як-от сезонний грип", - пояснив Суміта Кумар Мішра з Національної фізичної лабораторії в Нью-Делі.

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