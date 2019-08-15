 Дослідження: Більшість жителів ОРДЛО вважає Донбас частиною України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дослідження: Більшість жителів ОРДЛО вважає Донбас частиною України

За даними опитування, проведеного на замовлення берлінського дослідницького центру, більшість жителів ОРДЛО вважає Донбас частиною України.

Місцеві мешканці перетинають лінію розмежування поблизу Станиці Луганської

Місцеві мешканці перетинають лінію розмежування поблизу Станиці Луганської

Більшість жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), що перебувають під контролем проросійських сепаратистів, продовжує вважати ці території частиною України. Відповідні результати дослідження у вівторок, 27 серпня, оприлюднив на своєму сайті берлінський Центр східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS).

Висновки німецьких дослідників базуються на результатах опитування, що було проведене на Донбасі у лютому та березні цього року. На території ОРДЛО опитування проводили телефоном, а на підконтрольній Києву частині двох областей - за допомогою особистих інтерв'ю. По обидва боки лінії розмежування було опитано по 1200 осіб.

DW.COM

Згідно з результатами опитування, 54,5 відсотка респондентів, що проживають в ОРДЛО, вважають ці території частиною України. З них 31 відсоток хотів би, аби території отримали автономний статус у складі України, а 23,5 відсотка виступають за повернення до складу Донецької і Луганської областей України без будь-яких змін. Для порівняння: у 2016 році ці показники становили 35 відсотків і 20,6 відсотка відповідно.

18,3 відсотка опитаних хотіли б входження ОРДЛО до складу Росії без надання автономії, а 27,3 відсотка - із отриманням автономного статусу. У 2016 році ці цифри становили 11,4 відсотка та 33 відсотки відповідно.

На території Донбасу, що перебуває під контролем української влади, понад 95 відсотків опитаних вважають територію ОРДЛО частиною України. З них 64,7 відсотка кажуть, що має бути відновлено стан перед початком бойових дій на Донбасі. 30,7 відсотка респондентів виступили за отримання регіоном автономного статсусу в складі України. У 2016 році ці показники становили 65,7 та 26,7 відсотка відповідно.

Число тих, хто бачить невизнані утворення частиною Росії без надання автономії, з 2016 року скоротилося більш ніж удвічі - з 5 відсотків до 2,3 відсотка, зазначають експерти берлінського центру. Ідею отримання територіями ОРДЛО автономного статусу в складі Росії підтримують 2,3 відсотка жителів контрольованого Києвом Донбасу. В 2016 році таких було 2,6 відсотка.

Результати опитування, проведеного за п'ять років після початку війни на Сході України, є важливою "поправкою" до офіційної риторики російської влади, підкреслює директорка ZOiS Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse).

Дивитись відео 03:06

Більше половини мешканців окупованих територій бачать Донбас у складі України (02.06.2017)

Посилання в інтернеті

https://www.zois-berlin.de/fileadmin/media/Dateien/ZOiS_Reports/ZOiS_Report_3_2019.pdf

Аудіо й відео до теми

Більше половини мешканців окупованих територій бачать Донбас у складі України (02.06.2017)  

Також за темою

Russischer Pass Personalausweis Russland

Понад 60 тисяч жителів Донбасу попросили російське громадянство - МВС Росії 15.08.2019

У міністерство внутрішніх справ Росії стверджують, що понад 60 тисяч українців, що мешкають на території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" подали заяви на отримання російського громадянства. 25 тисяч його вже отримали.

Kurt Volker Diplomat

Волкер: США готові приєднатися до "нормандського формату" 23.08.2019

Якщо виникне потреба в розширенні "нормандського формату", США готові підключитися, наголосив спецпредставник Держдепу Курт Волкер. Однак він визнав проблемність позиції Росії.

Moskau Heiko Maas bei Lawrow

Маас: Перспективи мирного врегулювання на Донбасі можуть з'явитись у вересні 21.08.2019

Після формування в Україні нового уряду можуть з'явитись можливості для врегулювання конфлікту на Донбасі, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. Він закликав Росію звільнити українських моряків.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський приймає присягу у Раді

Сто днів Зеленського - абсолютна влада і неясний план дій

За три місяці на посаді президента Володимиру Зеленському вдалося сконцентрувати в своїх руках практично всю владу.  

Готові до експорту автомобілі німецького концерну Volkswagen

Торгівля Німеччини: з Україною - зростає, з РФ - знижується

Німецький бізнес розширює співпрацю зі Східною Європою. Один з найвищих темпів зростання демонструє торгівля з Україною.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  