Дослідження: Більшість жителів ОРДЛО вважає Донбас частиною України

За даними опитування, проведеного на замовлення берлінського дослідницького центру, більшість жителів ОРДЛО вважає Донбас частиною України.
Більшість жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), що перебувають під контролем проросійських сепаратистів, продовжує вважати ці території частиною України. Відповідні результати дослідження у вівторок, 27 серпня, оприлюднив на своєму сайті берлінський Центр східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS).
Висновки німецьких дослідників базуються на результатах опитування, що було проведене на Донбасі у лютому та березні цього року. На території ОРДЛО опитування проводили телефоном, а на підконтрольній Києву частині двох областей - за допомогою особистих інтерв'ю. По обидва боки лінії розмежування було опитано по 1200 осіб.
Згідно з результатами опитування, 54,5 відсотка респондентів, що проживають в ОРДЛО, вважають ці території частиною України. З них 31 відсоток хотів би, аби території отримали автономний статус у складі України, а 23,5 відсотка виступають за повернення до складу Донецької і Луганської областей України без будь-яких змін. Для порівняння: у 2016 році ці показники становили 35 відсотків і 20,6 відсотка відповідно.
18,3 відсотка опитаних хотіли б входження ОРДЛО до складу Росії без надання автономії, а 27,3 відсотка - із отриманням автономного статусу. У 2016 році ці цифри становили 11,4 відсотка та 33 відсотки відповідно.
На території Донбасу, що перебуває під контролем української влади, понад 95 відсотків опитаних вважають територію ОРДЛО частиною України. З них 64,7 відсотка кажуть, що має бути відновлено стан перед початком бойових дій на Донбасі. 30,7 відсотка респондентів виступили за отримання регіоном автономного статсусу в складі України. У 2016 році ці показники становили 65,7 та 26,7 відсотка відповідно.
Число тих, хто бачить невизнані утворення частиною Росії без надання автономії, з 2016 року скоротилося більш ніж удвічі - з 5 відсотків до 2,3 відсотка, зазначають експерти берлінського центру. Ідею отримання територіями ОРДЛО автономного статусу в складі Росії підтримують 2,3 відсотка жителів контрольованого Києвом Донбасу. В 2016 році таких було 2,6 відсотка.
Результати опитування, проведеного за п'ять років після початку війни на Сході України, є важливою "поправкою" до офіційної риторики російської влади, підкреслює директорка ZOiS Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse).