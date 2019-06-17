 Досвід Ізраїлю для допомоги нащадкам жертв Голодомору в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Досвід Ізраїлю для допомоги нащадкам жертв Голодомору в Україні

Як допомогти подолати приховані травми Голодомору, що можуть переноситись на дітей і онуків жертв? Своєю методикою ділились психологи з Ізраїлю, що передають досвід роботи з жертвами Голокосту українським фахівцям.

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві

Замовчана і не розкрита суспільна травма передається з роду в рід і впливає на прийдешні покоління жертв геноцидів. Як свідчать наукові дослідження, зокрема, і дослідження науковців з Хайфського університету від 2010 року, друге і навіть третє покоління нащадків жертв Голокосту має підвищений ризик розвитку психологічного дистресу. Українські науковці також проводили схожі дослідження щодо психологічних наслідків трансгенераційної травми поколінь на прикладі Голодомору.

Досвід Ізраїлю і Німеччини з надання психосоціальної допомоги жертвам Голокосту стане у пригоді й українцям, чиї предки пережили Голодомор, а також жертвам війни на Донбасі. Про це йшлося на міжнародному форумі "Розмірковуємо над минулим задля формування майбутнього. Робота з травмою після колективного насильства", що відбувся у Києві, 14 червня, за підтримки німецького фонду "Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє".

Докладніше про це DW розпитала Мірі Лернер, психотерапевтку громадської організації АМСНА, яка понад 30 років надає психологічну допомогу вцілілим у Голокості та їхнім нащадкам в Ізраїлі.

DW: Як довго передається травма - на скільки поколінь?

Мірі Лернер: В мене є випадки людей, що народилися в 1920-ті роки, яким зараз понад 90 років і які перенесли травму Голокосту. Вони вижили і передали цю травму своїм дітям. Можна навіть не розповідати про пережите насильство але актуалізувати його у своїх діях. Навіть на прикладі моєї сім'ї: є мій дід, який загинув тут, на території України, і є його донька, моя мати. Щойно вона дізналася, що я їду в Київ, як спитала про номер мого рейсу, щоби стежити за літаком в інтернеті, а також зажадала дізнатися, чи застрахувала я цю поїздку. Її не цікавила тематика моєї поїздки, а лише моя фізична безпека. Такі акти і моделі поведінки передаються від батьків до дітей і далі, їхнім дітям. Так це передається з роду в рід.

Мірі Лернер з організації AMCHA

Мірі Лернер з організації AMCHA

У чому наслідки пережитої травми проявляються?

Підвищена стривоженість, підозрілість, надмірний контроль життя дітей… Іноді буває зворотній ефект. Наприклад, людина може сказати, що взагалі нічого не було, все вже у минулому і те, що сталося з нами вже стало неважливим. Головне, що тепер все добре у вас. Будьте щасливі і хай все у вас буде добре. Таке заперечення також є неправильною реакцією, бо воно не є правдою. Це не реальність. Реальність комплексна. Вона складається з багатьох позитивних і негативних компонентів. Вона не може бути виключно позитивною. 

Як можна боротися з травмою, якщо вона властива усьому суспільству? Якісь "терапевтичні" телевізійні формати, чи це якісь форми масової терапії? Або з такими травмами можна працювати тільки індивідуально?

Так, дещо можна зробити на суспільному рівні. Дуже важливо травму визнати, не замовчувати її. Бо інакше у переживанні такої травми людина завжди самотня, навіть якщо пережила цю травму разом із іншими. Тому головне, щоби людина не почувалася ізгоєм, не залишалася зі своєю проблемою на самоті. Наприклад, я дізналася про Голодомор лише коли приїхала сюди. Я народилася і прожила в Радянському Союзі 18 років і ніколи про Голодомор ніхто не згадував. Про Голокост також ніхто не згадував. Навіть в Ізраїлі це також відбулося не одразу. Під час створення держави Ізраїль багатьох прибулих людей з таборовими номерами на руках одразу взяли на війну і багато хто з них загинув, бо вони не вміли воювати, були слабкими, травмованими. Їх взагалі не сприймали, як жертв, бо державі були потрібні сильні і сміливі. Лише на початку 1960-х років, після процесу в Ізраїлі над нацистським злочинцем Адольфом Ейхманом, люди зрозуміли, що про все це треба говорити. Тривале замовчування спричинилося до певного колапсу. Тоді багато хто потрапив до лікарні з депресіями і психозами. 

DW.COM

Ґергард Сімон, кельнський політолог, дослідник Голодомору в Україні 1932-33 років, в інтерв’ю українській редакції DW про те, чому в Німеччині мало говорять про Голодомор та інфляцію терміну «геноцид». (22.11.2008)

У Єрусалимському культурному центрі відкрилася документально-художня виставка «Забуттю не підлягає», присвячена Голодомору 30-х років в Україні. (15.09.2007)

У чому різниця між травмами тих людей, що безпосередньо пережили Голокост і їхніми нащадками?

Безпосередні жертви Голокосту - це люди, що можуть розповісти історію свого життя і подивитися на ті наслідки, які ця життєва історія спричинила. Усвідомити як це все впливає на їхню долю. Ті, хто безпосередньо не пережив Голокосту, схильні до надмірного контролю своїх близьких через неусвідомлений страх за їхнє виживання. Про це є багато досліджень. Є книга з назвою "Батьки, що проживають моє життя", тобто, такі батьки часто не відпускають від себе своїх дітей і намагаються їх контролювати навіть тоді, коли самі діти цього не хочуть. Таким чином йдеться про так звані "радіоактивні стосунки", коли людина з винятково благих намірів, сама того не усвідомлюючи, заподіює травму своїм близьким і дітям.

На форумі йшлося про Голодомор в Україні, який на думку експертів, має травматичний вплив на українців. Як ви оцінюєте такі висновки?

Я все це можу зрозуміти. Це все дуже логічно. Це все дуже сумно. Але травму замовчувати не можна. Можна спробувати її чимось змістити, або не говорити про неї… Але в травми все одно є своя динаміка.

Який конкретний вплив Голокосту на ізраїльське суспільство?

Хочу порадити вам передивитися французький фільм 2007 року "Сімейна таємниця". На жаль, він не набув широкої відомості. Але там розповідається про родину, де батьки намагаються забути, що в них була інші родина, яка була знищена. Та їхній син в дивний, містичний спосіб щораз більше відчуває, що в нього є брат. Зрештою, батько зізнається в усьому, що хотів би забути і не згадувати. Тобто, дитина на рівні неусвідомленої поведінки своїх батьків відчувала, що щось в родині не так. Тут ми теж бачимо, як травма впливає і передається з покоління до покоління на рівні поведінки, емоційних проявів і навіть снів. Це доводить, що такі переживання вимагають розповіді. Це абсолютно необхідно.

Як працювати із такою травмою в суспільстві, де, як на прикладі Голодомору, є і кати, і жертви?

Я думаю, що немає жодного суспільства, жодного народу, де би всі люди були з абсолютно чистими руками. В єврейському суспільстві це може не так сильно і чітко розділене на два табори, але також є різні люди. Були й такі, що за пайок могли зрадити друзів. Про це майже нічого раніше не було відомо, але останніми роками про це говорять щоразу більше. В екстремальних життєвих ситуаціях люди могли переходити з одного боку на інший. Це дуже боляче. Про це ніхто не хоче знати. Я думаю, такі речі вимагають більшого милосердя, спочуття і прощення. Більшого розуміння, що люди ніколи нічого не роблять просто так, що для такої поведінки були свої причини. Можливо, на політичному і загальнолюдському рівні зробити це набагато складніше, ніж на клінічному рівні…

Чи можна напрацьований Вами досвід застосувати до інших видів психологічних травм, наприклад, допомагати потерпілим від війни на Донбасі?

Так, це абсолютно універсальний досвід! Випадки, які ми тут розглядали, стосуються не тільки виключно єврейського населення України. В нас є один випадок роботи з біженцями з Узбекистану, які мусили втікати через свої політичні дії. Мої колеги працюють з палестинськими біженцями. Ми працюємо з усіма, хто пережив агресію і намагається зіп'ятися на ноги.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


DW.COM

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

З концтаборів та гетто євреї писали листи своїм близьким, аж поки не гинули від рук нацистів. Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі присвятив онлайн-виставку пам'яті цих людей. (27.01.2018)  

Посилання в інтернеті

Дослідження науковців Хайфського університету (англ.) "Disorganizing Experiences in Second- and Third-Generation Holocaust Survivors"

Сайт AMCHA (англ.)

Реклама

Докладно

Учасник акції протесту проти закону про екстрадицію в Гонконзі, фото 9 червня

Протести у Гонконзі і втручання Китаю

Масові протести у Гонконзі вказують на те, що принцип "одна країна - дві системи" - під загрозою, вважає Данг Юан.  

Volkswagen опинився в центрі дизельного скандалу

Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро

Послуги консультантів та адвокатів через "дизельний скандал" коштували автомобільному концерну 1,77 мільярда євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  