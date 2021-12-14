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Дороги

Дороги – шляхи для пересування людей і транспорту.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дороги". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео) 14.12.2021

Любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021) 10.12.2021

Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!

Барселона: заради дітей на велосипедах у місті перекривають дороги (09.12.2021) 09.12.2021

До школи - на велосипеді. У Барселоні перекривають рух автомобілів, щоб діти безпечно крутили педалі до школи. Це проєкт "Велоавтобус".

Мости для... крабів у Австралії (22.11.2021) 22.11.2021

Мільйони крабів на австралійському острові Різдва рушили з лісу до океану на нерест. Місцеві звели для них спеціальні мости й навіть перекрили дороги.

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (05.11.2021) 05.11.2021

Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій на дорогах. У середньому щодня 8-9 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому. 
Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду

Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду 25.10.2021

Прем'єр-міністра вивезли в невідомому напрямку озброєні люди, низку міністрів затримали. В країні перебої з інтернетом і мобільним зв'язком. Перекриті аеропорт, основні дороги та мости столиці.
Голова Єврокомісії хоче активніше підтримувати Східне партнерство

Голова Єврокомісії хоче активніше підтримувати "Східне партнерство" 15.09.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила зі своєю ключовою річною промовою. Серед зовнішньополітичних пріоритетів: підтримка "Східного партнерства", інвестиції в дороги та Європейський оборонний союз.

Найпопулярніша водійка фури у TikTok (19.08.2021) 19.08.2021

Пристебніться, далекобійники! Кларисса Ранкін хоче добряче струснути сферу, в якій домінують чоловіки. "Коли я сідаю за це кляте кермо, дитинко, будь що буде". Знайомтеся із зіркою соцмереж!
Затори на дорогах: чого можна навчитися у мурах (відео)

Затори на дорогах: чого можна навчитися у мурах (відео) 16.08.2021

У яких містах - рекордні затори? Скільки втрачає економіка через перебування громадян у пробках? І як вдається обійтися без цього явища на мурашиних дорогах?
Повені в Туреччині: кількість загиблих зростає

Повені в Туреччині: кількість загиблих зростає 14.08.2021

Число жертв масштабних повеней на півночі Туреччини збільшилось до 38. Потоки води руйнують будинки, дороги і мости.
Катастрофічна повінь у Німеччині: що розповідають ті, хто пережив цей жах

Катастрофічна повінь у Німеччині: що розповідають ті, хто пережив цей жах 17.07.2021

Більш ніж 130 загиблих, понад тисячу зниклих безвісти, будинки, що пішли під воду, затоплені дороги. Потужна повінь спричинила хаос та руйнування на заході Німеччини. Розповіді свідків цих жахливих подій - у DW.
Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур (відео)

Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур (відео) 09.07.2021

Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", не кінець. У жовтні запрацює закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І як нині карають порушників?

Дорога в нікуди. Як Чорногорія опинилася в борговій кабалі Китаю

Дорога в нікуди. Як Чорногорія опинилася в борговій кабалі Китаю 09.07.2021

Приклад Чорногорії демонструє, яку небезпеку можуть ховати доступні кредити з Китаю. Країна позичила в КНР майже мільярд доларів на будівництво дороги. Нині у неї немає ані дороги, ані грошей на повернення кредиту.
Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео)

Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео) 14.06.2021

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де немає обмеження швидкості, дедалі менше. А дорожня інфраструктура застаріла.

Підзарядка електроавто від дороги: у ФРН випробовують нову технологію (14.06.2021) 14.06.2021

Жодних пошуків зарядних станцій чи запасних батарей не потрібно з новою технологією для електромобілів, яку саме випробовують у Німеччині. Електрокари у майбутньому зможуть підзаряджатися під час їзди.
Німецькі автобани: необмежена швидкість, ідеальне покриття та суцільні затори (11.06.2021)

Німецькі автобани: необмежена швидкість, ідеальне покриття та суцільні затори (11.06.2021) 11.06.2021

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де взагалі немає обмеження швидкості, дедалі менше. Оминути затори неможливо - як не аварія, то ремонт. А дорожня інфраструктура застаріла, й процес її оновлення затягнули.
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