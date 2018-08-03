 Доповідь ООН: КНДР продовжує розробку ракетної програми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

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Новини

Доповідь ООН: КНДР продовжує розробку ракетної програми

Незалежні експерти дійшли висновку, що КНДР продовжує розробку ядерної та ракетної програм, а також намагається торгувати зброєю та імпортує нафту попри санкції.

Північна Корея продовжує розвиток ракетної програми, вважають експерти

Північна Корея продовжує розвиток ракетної програми, вважають експерти

Північна Корея не припинила розробку ядерної та ракетної програми. Про це йдеться у спеціальній доповіді, підготовленій незалежними експертами для Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), повідомило в суботу, 4 серпня, агентство Reuters.

У доповіді йдеться, що попри санкції, які Радбез ООН запровадив проти КНДР ще в 2006 році, Пхеньян продовжує імпорт нафтопродуктів. Зокрема, у вересні 2017 року Рада Безпеки ООН наклала повну заборону на експорт з Північної Кореї текстильної продукції і обмежила продаж Пхеньяну нафтопродуктів двома мільйонами барелів на рік. Проте експерти встановили, що масштаби нелегального імпорту нафти та вугілля збільшились.

Пхеньян "не припинив свої ядерні та ракетні програми і продовжував кидати виклик резолюціям Ради Безпеки шляхом масового збільшення кількості незаконних перевезень нафти з корабля на корабель, а також шляхом передачі вугілля у морі у 2018 році", - йдеться у доповіді.

Експерти також зазначили, що Пхеньян намагався налагодити через іноземних посередників поставки легкого озброєння і техніки в Лівію, Ємен і Судан. Повідомляється, що КНДР також підтримує військове співробітництво з Сирією попри санкції США.

DW.COM

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Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

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