Доповідь ООН: КНДР продовжує розробку ракетної програми

Північна Корея не припинила розробку ядерної та ракетної програми. Про це йдеться у спеціальній доповіді, підготовленій незалежними експертами для Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), повідомило в суботу, 4 серпня, агентство Reuters.

У доповіді йдеться, що попри санкції, які Радбез ООН запровадив проти КНДР ще в 2006 році, Пхеньян продовжує імпорт нафтопродуктів. Зокрема, у вересні 2017 року Рада Безпеки ООН наклала повну заборону на експорт з Північної Кореї текстильної продукції і обмежила продаж Пхеньяну нафтопродуктів двома мільйонами барелів на рік. Проте експерти встановили, що масштаби нелегального імпорту нафти та вугілля збільшились.

Пхеньян "не припинив свої ядерні та ракетні програми і продовжував кидати виклик резолюціям Ради Безпеки шляхом масового збільшення кількості незаконних перевезень нафти з корабля на корабель, а також шляхом передачі вугілля у морі у 2018 році", - йдеться у доповіді.

Експерти також зазначили, що Пхеньян намагався налагодити через іноземних посередників поставки легкого озброєння і техніки в Лівію, Ємен і Судан. Повідомляється, що КНДР також підтримує військове співробітництво з Сирією попри санкції США.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що американські розвідувальні служби виявили, що Північна Корея будує нові ракети. Згідно з інформацією, отриманою з супутникових знімків, Пхеньян розробляє щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.