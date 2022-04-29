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Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація - місцева державна адміністрація Донецької області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Донецька ОДА". Після початку бойових дій на Донбасі в 2014 році Донецьку обласну державну адміністрація спочатку перенесли із захопленого проросійськими бойовиками Донецька до Маріуполя, а потім - до Краматорська. З березня 2015 року Донецька ОДА функціонує як Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

Голова Донецької ОВА Кириленко: Боротимемося за кожен сантиметр нашої землі (відео)

Голова Донецької ОВА Кириленко: Боротимемося за кожен сантиметр нашої землі (відео) 29.04.2022

На Донеччині чекають на важку зброю від західних партнерів, аби стримати наступ Російської Федерації. Про це в інтерв’ю DW заявив очільник області Павло Кириленко.
Відставка Жебрівського: з чим залишається Донеччина

Відставка Жебрівського: з чим залишається Донеччина 13.06.2018

За три роки губернаторства Павла Жебрівського розпочато чимало нових інфраструктурних проектів на Донеччині. Але чи будуть вони завершені після його відставки з посади глави Донецької військово-цивільної адміністрації?
Блокада на Донбасі: спроба зупинити війну чи політичний піар?

Блокада на Донбасі: спроба зупинити війну чи політичний піар? 09.02.2017

Уже третій тиждень поспіль триває залізнична блокада непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Чого саме намагаються досягти її організатори, з'ясовувала DW.
Блокування на Донбасі: вугілля розбрату

Блокування на Донбасі: вугілля розбрату 01.02.2017

Блокування поставок вугілля з територій Донбасу, непідконтрольних уряду у Києві, оголило проблеми, на які українська влада закривала очі три роки поспіль.

Голова ЦВК: Вибори в Маріуполі ще можуть відбутися

Голова ЦВК: Вибори в Маріуполі ще можуть відбутися 25.10.2015

У Маріуполі та Красноармійську на дільницях немає бюлетенів, тому голосування 25 жовтня там неможливе, заявляють у Донецькій облдержадміністрації. Однак у ЦВК кажуть, що голосування в Маріуполі ще може відбутися.
На Донбасі пасажирський автобус підірвався на міні: є загиблі

На Донбасі пасажирський автобус підірвався на міні: є загиблі 25.03.2015

Пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Артемівськ - Горлівка, підірвався на міні. Згідно з попередніми даними, в результаті вибуху загинули четверо людей. Дані про поранених різняться.
Донецька ОДА: внаслідок вибуху на шахті імені Засядька загинули більше 30 людей

Донецька ОДА: внаслідок вибуху на шахті імені Засядька загинули більше 30 людей 04.03.2015

За попередніми даними, причиною аварії на шахті імені Засядька в Донецьку став вибух метану. У Незалежній профспілці гірників України вважають, що попри перемир’я аварія в зоні конфлікту була прогнозована.
Звільнення Тарути: Генерал краще за олігарха?

Звільнення Тарути: Генерал краще за олігарха? 11.10.2014

Розбіжності з президентом, невиконані за час перебування на посаді завдання чи бажання стати нардепом? Експерти по-різному оцінюють причини звільнення губернатора Донецької області Сергія Тарути.
Порошенко призначив Кіхтенка головою Донецької ОДА замість Тарути

Порошенко призначив Кіхтенка головою Донецької ОДА замість Тарути 10.10.2014

Президент України змінив очільника Донецької облдержадміністрації. Замість бізнесмена Сергія Тарути ним став колишній командувач Внутрішніх військ Олександр Кіхтенко.
ЗМІ: Тарута підтвердив, що донецький аеропорт можуть обміняти

ЗМІ: Тарута підтвердив, що донецький аеропорт можуть обміняти 01.10.2014

З сепаратистами ведуться переговори про обмін донецького аеропорту на контроль над територіями області. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на губернатора Таруту.
Донецька ОДА: В області за добу загинули 34 жителі

Донецька ОДА: В області за добу загинули 34 жителі 20.08.2014

На Донеччині за добу загинули більше трьох десятків мирних жителів. Є втрати і серед українських військових.
Тарута переїхав до Маріуполя

Тарута переїхав до Маріуполя 13.06.2014

Українські солдати звільнили Маріуполь від бойовиків. Місто повертається до нормального життя і тимчасово прийме у себе Донецьку ОДА.
Сепаратисти оголосили про створення Донецької республіки

Сепаратисти оголосили про створення "Донецької республіки" 07.04.2014

Люди, які захопили Донецьку ОДА, оголосили про створення так званої незалежної "Донецької республіки", яка має увійти до складу Росії.