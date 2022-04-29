Донецька обласна військово-цивільна адміністрація - місцева державна адміністрація Донецької області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Донецька ОДА". Після початку бойових дій на Донбасі в 2014 році Донецьку обласну державну адміністрація спочатку перенесли із захопленого проросійськими бойовиками Донецька до Маріуполя, а потім - до Краматорська. З березня 2015 року Донецька ОДА функціонує як Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.