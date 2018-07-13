Дональд Трамп хоче балотуватися в президенти США в 2020 році

Президент США Дональд Трамп має намір балотуватися на другий термін у 2020 році. Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті Daily Mail, яке було опубліковано ввечері у суботу, 14 липня.

"Я цілком маю такий намір. Мені здається, що всі хочуть мене", - сказав Трамп. Він додав, що не бачить жодного представника Демократичної партії, який міг би обійти його на виборах. "Я всіх їх знаю, і не бачу нікого", - сказав він.

Трамп також поділився враженнями від зустрічі з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ, з якою він побачився 13 липня під час візиту до Лондона. Він назвав її "приголомшливою", а також розумною жінкою. "Вона була чудова! Така чудова жінка і така гарна! Нарешті зустрітися з нею було великою честю", - заявив президент США.

Він обговорив з королевою вихід Великобританії із Євросоюзу. "Вона сказала, що це дуже - і вона права - це дуже складна проблема. Я думаю, що ніхто не мав жодної гадки, як це має відбутися", - додав Дональд Трамп.

У Великобританії президента США супроводжували протести британців, невдоволених його політикою та перебуванням у Сполученому Королівстві. Після візиту до Великобританії він прибуде до столиці Фінляндії Гельсінкі, де в понеділок, 16 липня, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.