 Дональд Трамп хоче балотуватися в президенти США в 2020 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2018

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Новини

Дональд Трамп хоче балотуватися в президенти США в 2020 році

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить конкурентів у рядах демократів і планує висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах.

Дональд Трамп планує балотуватися на наступних президентських виборах

Дональд Трамп планує балотуватися на наступних президентських виборах

Президент США Дональд Трамп має намір балотуватися на другий термін у 2020 році. Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті Daily Mail, яке було опубліковано ввечері у суботу, 14 липня.

"Я цілком маю такий намір. Мені здається, що всі хочуть мене", - сказав Трамп. Він додав, що не бачить жодного представника Демократичної партії, який міг би обійти його на виборах. "Я всіх їх знаю, і не бачу нікого", - сказав він.

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Очільник німецького МЗС Гайко Маас застерігає Дональда Трампа, що односторонні угоди з російським президентом в кінцевому підсумку зашкодять США. У той же час він зазначив, що вітає зустріч Трампа і Путіна. (15.07.2018)

У містах Шотландії тисячі людей вийшли на демонстрації проти візиту президента США Дональда Трампа. Вони навіть не давали йому спокійно пограти у гольф. (14.07.2018)

Трамп також поділився враженнями від зустрічі з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ, з якою він побачився 13 липня під час візиту до Лондона. Він назвав її "приголомшливою", а також розумною жінкою. "Вона була чудова! Така чудова жінка і така гарна! Нарешті зустрітися з нею було великою честю", - заявив президент США.

Він обговорив з королевою вихід Великобританії із Євросоюзу. "Вона сказала, що це дуже - і вона права - це дуже складна проблема. Я думаю, що ніхто не мав жодної гадки, як це має відбутися", - додав Дональд Трамп.

У Великобританії президента США супроводжували протести британців, невдоволених його політикою та перебуванням у Сполученому Королівстві. Після візиту до Великобританії він прибуде до столиці Фінляндії Гельсінкі, де в понеділок, 16 липня, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

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