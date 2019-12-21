 Дональд Трамп підписав оборонний бюджет та створив космічні війська США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2019

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Новини

Дональд Трамп підписав оборонний бюджет та створив космічні війська США

США спрямують 2020 року на оборону 738 мільярдів доларів, створять космічні війська та нададуть Україні військову допомогу на 300 мільйонів доларів. Президент Дональд Трамп назвав день підписання бюджету "історичним".

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ввечері у п'ятницю, 20 грудня, підписав оборонний бюджет країни на 2020 рік. Він передбачає виділення 738 мільярдів доларів на оборону, що на 22 мільярди доларів більше, ніж минулого року, повідомляється на сайті Білого дому.

"Це історичний день для американських збройних сил. Сьогоднішнє підписання NDAA (закону про оборонний бюджет. - Ред.) на 2020 рік - це переломний момент у прямому сенсі цього слова", - заявив Трамп під час підписання закону на авіабазі під Вашингтоном.

DW.COM

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Після тривалих дебатів демократи і республіканці погодили в Конгресі США оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік. Документ передбачає також виділення військової допомоги Україні та санкції проти "Північного потоку-2". (10.12.2019)

Бюджет передбачає збільшення зарплат військових на 3,1 відсотка, що є найбільшим показником за останні 10 років. Цим самим законом президент створює космічні війська, які стануть першим з 1947 року новим видом військ у США. Також на 400 відсотків збільшують видатки на програми космічного агентства NASA.

Закон також передбачає виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, причому 1,4 мільярда доларів будуть виділені напряму з оборонного бюджету. "Адміністрація успішно перемогла всі спроби демократів скасувати повноваження президента щодо перенаправлення та перерахування додаткових коштів на будівництво стіни", - наголошують в Білому домі.

На військову допомогу Україні США спрямують 300 мільйонів доларів. Програма передбачає, зокрема, передачу українській стороні летальних видів оборонних озброєнь. Йдеться про поставки крилатих ракет для систем берегових ракетних комплексів і протикорабельних ракет.

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