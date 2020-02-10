 Дональд Трамп представив проєкт держбюджету США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Дональд Трамп представив проєкт держбюджету США

Більше грошей на ядерну зброю, менше - на захист довкілля: президент США Дональд Трамп оприлюднив проєкт держбюджету країни.

USA Präsident Trump (Imago-Images/UPI Photo/C. Kleponis)

Адміністрація президента США Дональда Трампа в понеділок, 10 лютого, оприлюднила проєкт державного бюджету країни на 2021 фінансовий рік, який передбачає витрати на рівні 4,8 трильйона доларів (приблизно 4,4 трильйона євро).

При цьому Трамп хоче витратити 740,5 мільярда доларів на оборону. Зокрема, на 20 відсотків (або на 3,2 мільярда доларів) більше коштів має бути виділено на модернізацію ядерного арсеналу США. На побудову муру на кордоні з Мексикою - що було однією з говних передвиборних обіцянок Трампа - закладено приблизно два мільярди доларів.

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Водночас планується скорочення видатків на природозахисну діяльність. Управління з охорони довкілля США має отримати на майже 27 відсотків менше коштів, ніж роком раніше. Також Трамп має намір заощадити на соціальних програмах, зокрема на будівництві житла, а також на міжнародній допомозі. Видатки на допомогу іншим країнам має бути скорочено на 21 відсоток - з 55,7 мільярда доларів до 44,1 мільярда доларів. Утім, допомогу Україні США зменшувати не планують.

Також президент США заклав у бюджет 763,8 мільйона доларів на допомогу країнам Європи та Центральної Азії з метою протидії впливу Росії. Ці кошти спрямовуватимуться на підтримку зусиль цих країн з припинення використання російського військового обладнання, а також на скорочення економічної залежності від РФ та протидію російській дезінформації та пропаганді.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

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