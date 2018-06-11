 Дональд Трамп запропонував зустріч лідеру Північної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

Дональд Трамп запропонував зустріч лідеру Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп через Twitter спробував організувати спонтанну зустріч з Кім Чен Ином на кордоні двох Корей. Він має намір потиснути йому руку і сказати "привіт".

Лідери КНДР Кім Чен Ин (л) та США Дональд Трамп під час зустрічі у лютому 2019 року

Лідери КНДР Кім Чен Ин (л) та США Дональд Трамп під час зустрічі у лютому 2019 року

Президент США Дональд Трамп у ніч на суботу, 29 червня, запропонував лідерові КНДР Кім Чен Ину спонтанну зустріч у демілітаризованій зоні на кордоні Південної та Північної Корей. Ця зустріч може відбутись цими днями.

"Після деяких дуже важливих зустрічей, включаючи зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном, я відправлюся з Японії до Південної Кореї з президентом Мун Чже Іном. Поки я буду там, якщо Кім Чен Ин бачить це повідомлення, я б зустрівся з ним на кордоні в демілітаризованій зоні, щоб просто потиснути руки і сказати "привіт", - написав Трамп в своєму Twitter.

Американський президент має прибути до Сеула вже у суботу. До цього повідомлення будь-які переговори з лідером КНДР найближчим часом не планувалися.

Кім Чен Ин 23 червня отримав особистий лист від президентаСША Дональда Трампа. Прочитавши лист, Кім Чен Ин назвав його "чудовим" і заявив, що серйозно подумає над його змістом. Про що саме йшлося в листі, не повідомляється.

Дивитись відео 02:03

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)

Трамп 12 червня заявив, що отримав "тепле" і "прекрасне" послання від Кім Чен Ина. А 21 червня американський президент продовжив дію санкцій проти КНДР ще на рік.

Нагадаємо, у червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

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    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

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DW.COM

Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від Трампа

Лідери КНДР та США продовжують листуватися. Кім Чен Ин розмірковує над змістом останнього послання Дональда Трампа. (23.06.2019)  

Дональд Трамп отримав "чудового" листа від Кім Чен Ина

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Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)  

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