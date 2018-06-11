Дональд Трамп запропонував зустріч лідеру Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп у ніч на суботу, 29 червня, запропонував лідерові КНДР Кім Чен Ину спонтанну зустріч у демілітаризованій зоні на кордоні Південної та Північної Корей. Ця зустріч може відбутись цими днями.

"Після деяких дуже важливих зустрічей, включаючи зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном, я відправлюся з Японії до Південної Кореї з президентом Мун Чже Іном. Поки я буду там, якщо Кім Чен Ин бачить це повідомлення, я б зустрівся з ним на кордоні в демілітаризованій зоні, щоб просто потиснути руки і сказати "привіт", - написав Трамп в своєму Twitter.

Американський президент має прибути до Сеула вже у суботу. До цього повідомлення будь-які переговори з лідером КНДР найближчим часом не планувалися.

Кім Чен Ин 23 червня отримав особистий лист від президентаСША Дональда Трампа. Прочитавши лист, Кім Чен Ин назвав його "чудовим" і заявив, що серйозно подумає над його змістом. Про що саме йшлося в листі, не повідомляється.

Дивитись відео 02:03 Поділитись Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zIAk Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)

Трамп 12 червня заявив, що отримав "тепле" і "прекрасне" послання від Кім Чен Ина. А 21 червня американський президент продовжив дію санкцій проти КНДР ще на рік.

Нагадаємо, у червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.