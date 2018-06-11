Дональд Трамп запропонував зустріч лідеру Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп через Twitter спробував організувати спонтанну зустріч з Кім Чен Ином на кордоні двох Корей. Він має намір потиснути йому руку і сказати "привіт".
Президент США Дональд Трамп у ніч на суботу, 29 червня, запропонував лідерові КНДР Кім Чен Ину спонтанну зустріч у демілітаризованій зоні на кордоні Південної та Північної Корей. Ця зустріч може відбутись цими днями.
"Після деяких дуже важливих зустрічей, включаючи зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном, я відправлюся з Японії до Південної Кореї з президентом Мун Чже Іном. Поки я буду там, якщо Кім Чен Ин бачить це повідомлення, я б зустрівся з ним на кордоні в демілітаризованій зоні, щоб просто потиснути руки і сказати "привіт", - написав Трамп в своєму Twitter.
Американський президент має прибути до Сеула вже у суботу. До цього повідомлення будь-які переговори з лідером КНДР найближчим часом не планувалися.
Кім Чен Ин 23 червня отримав особистий лист від президентаСША Дональда Трампа. Прочитавши лист, Кім Чен Ин назвав його "чудовим" і заявив, що серйозно подумає над його змістом. Про що саме йшлося в листі, не повідомляється.
Трамп 12 червня заявив, що отримав "тепле" і "прекрасне" послання від Кім Чен Ина. А 21 червня американський президент продовжив дію санкцій проти КНДР ще на рік.
Нагадаємо, у червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.
Лідери КНДР та США продовжують листуватися. Кім Чен Ин розмірковує над змістом останнього послання Дональда Трампа. (23.06.2019)
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "чудового листа" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Зміст листа американський лідер не розголосив. (12.06.2019)