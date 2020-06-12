 Дональд Трамп довіряє Кім Чен Ину попри пуски ракет у КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дональд Трамп довіряє Кім Чен Ину попри пуски ракет у КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє лідеру КНДР Кім Чен Ину попри нещодавні випробування ракет у Північній Кореї.

Дональд Трамп заявив, що довіряє Кім Чен Ину попри пуски ракет КНДР

Дональд Трамп заявив, що довіряє Кім Чен Ин попри пуски ракет КНДР

Президент США Дональд Трамп стверджує, що довіряє лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину після нещодавніх випробувань ракет у КНДР, та заявив, що у Кіма є "прекрасне бачення своєї країни".

"Нещодавно Кім Чен Ин та Північна Корея випробували три ракети невеликої дальності. Ці випробування не порушують угоду, яку ми підписали в Сінгапурі. Крім того, ми не обговорювали ракети невеликої дальності, коли тисли один одному руки", - написав Трамп у п'ятницю, 2 серпня, в Twitter.

Президент США зауважив, що ці випробування можуть порушувати умови Організації Об'єднаних Націй (ООН), "але Кім не хоче розчаровувати мене порушенням довіри", вважає Трамп. "Північна Корея може багато чого досягти - під керівництвом Кім Чен Ина потенціал країни необмежений", - стверджує президент Сполучених Штатів.

Водночас Трамп наголосив, що Пхеньяну також є що втрачати. "Я можу помилятися, але мені здається, що у командувача Кіма є чудове і прекрасне бачення своєї країни, і лише Сполучені Штати, зі мною як президентом, можуть перетворити таке бачення на дійсність", - написав Трамп.

Нагадаємо, що 31 липня південнокорейські ЗМІ повідомили, що КНДР запустила дві балістичні ракети. Ракети були випущені з півострова Ходо на східному узбережжі країни. Вони пролетіли 250 кілометрів і впали в море.

DW.COM

Нещодавні випробування північнокорейських балістичних ракет є попередженням Сеулу та відповіддю на переозброєння південнокорейської армії, заявляє лідер КНДР (26.07.2019)

Президент США та лідер КНДР потисли один одному руку над демаркаційною лінією. А потім Дональд Трамп став першим з чинних президентів США, який ступив на територію Північної Кореї. (30.06.2019)

Переговори між КНДР та США

Ракетні випробування у КНДР проводяться на тлі спроб США та Південної Кореї домовитися про атомне роззброєння цієї країни. У квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтинентальних ракет.

На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Проте третій повноцінний саміт двох лідерів поки не запланований.

Дивитись відео 01:57

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

Дивитись відео 02:03

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)  

Також за темою

Nordkorea unternimmt neue Waffentests

Північна Корея: Випробування ракет - попередження Південній Кореї 26.07.2019

Нещодавні випробування північнокорейських балістичних ракет є попередженням Сеулу та відповіддю на переозброєння південнокорейської армії, заявляє лідер КНДР

Südkorea TV Bild Raktentest Nordkorea

КНДР запустила дві балістичні ракети - Сеул 31.07.2019

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що КНДР запустила дві балістичні ракети. У Пхеньяні поки не підтвердили факт запуску.

Nordkorea Kim Jong Un liest Trumps Brief

Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від Трампа 23.06.2019

Лідери КНДР та США продовжують листуватися. Кім Чен Ин розмірковує над змістом останнього послання Дональда Трампа.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

На низькому старті. Чому у ОП пишуть заяви на звільнення

Наперед написані заяви про звільнення - стара практика, яку полюбляли і попередники Зеленського, каже Роман Куйбіда.  

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  