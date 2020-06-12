Дональд Трамп довіряє Кім Чен Ину попри пуски ракет у КНДР

Президент США Дональд Трамп стверджує, що довіряє лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину після нещодавніх випробувань ракет у КНДР, та заявив, що у Кіма є "прекрасне бачення своєї країни".

"Нещодавно Кім Чен Ин та Північна Корея випробували три ракети невеликої дальності. Ці випробування не порушують угоду, яку ми підписали в Сінгапурі. Крім того, ми не обговорювали ракети невеликої дальності, коли тисли один одному руки", - написав Трамп у п'ятницю, 2 серпня, в Twitter.

Президент США зауважив, що ці випробування можуть порушувати умови Організації Об'єднаних Націй (ООН), "але Кім не хоче розчаровувати мене порушенням довіри", вважає Трамп. "Північна Корея може багато чого досягти - під керівництвом Кім Чен Ина потенціал країни необмежений", - стверджує президент Сполучених Штатів.

Водночас Трамп наголосив, що Пхеньяну також є що втрачати. "Я можу помилятися, але мені здається, що у командувача Кіма є чудове і прекрасне бачення своєї країни, і лише Сполучені Штати, зі мною як президентом, можуть перетворити таке бачення на дійсність", - написав Трамп.

Нагадаємо, що 31 липня південнокорейські ЗМІ повідомили, що КНДР запустила дві балістичні ракети. Ракети були випущені з півострова Ходо на східному узбережжі країни. Вони пролетіли 250 кілометрів і впали в море.

Переговори між КНДР та США

Ракетні випробування у КНДР проводяться на тлі спроб США та Південної Кореї домовитися про атомне роззброєння цієї країни. У квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтинентальних ракет.

На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Проте третій повноцінний саміт двох лідерів поки не запланований.

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