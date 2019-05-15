Дональд Трамп відклав підвищення мит на автомобілі

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 17 травня, відклав запровадження мит на імпортовані до країни автомобілі на термін до шести місяців.

Згідно з американським законодавством, Трамп повинен був ухвалити рішення щодо тарифів через 90 днів після отримання звіту від міністерства торгівлі про загрозу національній безпеці, з якою стикається американський автомобільний сектор - це мало відбутися до суботи, 18 травня. Втім, він скористався своїм правом відкласти впровадження мит на термін до 180 днів для проведення переговорів.

Нагадаємо, що влітку 2018 року США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, на які поширюються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Після цього Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на європейські автомобілі. Він неодноразово скаржився на те, що авто концернів BMW і Mercedes у країні майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі є досить високими. Автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США планували підвищити мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому авто такого типу обкладаються митом у 14 відсотків.