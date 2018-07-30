Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з керівництвом Ірану

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 30 липня, заявив, що готовий зустрітися з керівництвом Ірану, в тому числі і з президентом цієї країни Хасаном Роухані будь-коли і без додаткових умов. "Гадаю, це правильно було би зробити, - додав Трамп, виступаючи у Білому домі під час прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. - Якщо вони хочуть зустрічі, я зустрінуся з ними будь-коли".

Заява Трампа прозвучала на тлі словесного конфлікту між ним та владою Ірану в Twitter. Тиждень тому Трамп написав усіма великими літерами повідомлення, адресоване Ірану: "Ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам знову, інакше ви зіткнетеся з такими наслідками, з якими ніколи не стикалися за всю вашу історію". На це міністр закордонних справ Ірану відповів також твітом, у якому зазначив, що Іран "не вражений" погрозами з боку Трампа і що кілька місяців тому "світ чув іще грубіші порожні погрози".

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.