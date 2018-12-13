Дональд Трамп вирішив звільнити міністра внутрішніх справ США

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити міністра внутрішніх справ країни Раяна Зінке. Про це Трамп повідомив у суботу, 15 грудня, в дописі в соціальній мережі Twitter.

"Наприкінці року міністр внутрішніх справ Раян Зінке залишить адміністрацію, після майже двох років перебування на цій посаді. Раян багато зробив, тож я йому дуже вдячний за його служіння нашому народу", - написав Трамп в Twitter. В іншому дописі президент додав, що ім'я нового глави МВС оголосять наступного тижня.

Зінке став об'єктом різкої критики через звинувачення в марнотратстві. Проти нього тривають 15 розслідувань, нагадує агенція новин AFP. Серед іншого Зінке закидають, що той кілька разів літав у дуже дорогому класі.

Нагадаємо, 8 грудня Трамп повідомив про звільнення глави апарату Білого дому Джона Келлі, який також до кінця цього року має залишити свою посаду. На його місце прийде Мік Малвейні.

В середині листопада Трамп звільнив з посади заступницю свого радника з питань національної безпеки Міру Рікардель після того, як перша леді Меланія Трамп публічно зажадала її відставки. 7 листопада пішов у відставку генеральний прокурор та міністр юстиції США Джефф Сешнс.