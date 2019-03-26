Дональд Трамп визначився з міністром оборони - хоче залишити Шанахана

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір запропонувати кандидатуру Патріка Шанахана на пост міністра оборони США. Про це в четвер, 9 травня, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс у соціальній мережі Twitter.

"Президент має намір висунути Патріка Шанахана в міністри оборони", - написала Сандерс. Представниця Білого дому пояснила цей намір президента тим, що за час перебування на посаді виконувача обов'язків глави Пентагону Шанахан продемонстрував, що він "кваліфікований" для роботи на посаді міністра оборони. Тож є всі підстави вважати, що Патрік Шанахан і надалі проводитиме "блискучу роботу", зазначила Сандерс у своєму дописі.

Нагадаємо, 23 грудня 2018 року Дональд Трамп оголосив про призначення Патріка Шанахана виконувачем обов'язків міністра оборони США з 1 січня 2019 року. Доти Шанахан був заступником тодішнього глави американського оборонного відомства Джеймса Меттіса, котрий у грудні минулого року оголосив свою відставку через розбіжності в поглядах із Дональдом Трампом.

До приходу в Пентагон Шанахан працював у корпорації Boeing.

Можливий спротив у Конгресі

Попри підтримку з боку Трампа, не виключено, що призначення Шанахана на пост міністра оборони не знайде достатньої підтримки в Конгресі США. Зокрема, через проведене внутрішнє розслідування в Пентагоні стосовно звинувачень, що Шанахан нібито діяв у інтересах свого колишнього роботодавця - корпорації Boeing, створюючи їй переваги під час тендерів на поставку озброєнь для міноборони. Втім, розслідування не підтвердило ці закиди.

Однак не останньою чергою через ці звинувачення багато членів Сенату США, в тому числі й дехто з республіканців, вважає Шанахана непідходящою кандидатурою на міністерський пост, зазначає агенція новин dpa.