 Дональд Трамп анонсував нове 10-відсоткове мито на китайські товари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

Дональд Трамп анонсував нове 10-відсоткове мито на китайські товари

Сполучені Штати Америки запровадять з першого вересня нове 10-відсоткове мито на китайські товари, повідомив президент США Дональд Трамп.

Трамп заявив, що США вводять нове 10-відсоткове мито на китайську продукцію

Трамп заявив, що США вводять нове 10-відсоткове мито на китайську продукцію

Президент США Дональд Трамп повідомив у четвер, 1 серпня, що Вашингтон запровадить нове 10-відсоткове мито на китайські товари з першого вересня. Він також зазначив, що представники США повернулися з Шанхая, де провели "конструктивні переговори", пов'язані з майбутньою торговельною угодою.

"Торговельні переговори тривають, і під час них, з першого вересня, США накладе невеликі додаткові 10-відсоткові мита на решту товарів і продуктів вартістю 300 мільярдів доларів, які Китай експортує в нашу країну. Це не включає товари вартістю 250 мільярдів доларів, на які вже накладені 25-відсоткові мита", - написав Трамп у Twitter.

Він нагадав, що нещодавно Пекін погодився закупляти американську сільськогосподарську продукцію "у значних кількостях", але "так цього і не зробив". "Ми сподіваємось на продовження нашого позитивного діалогу з Китаєм щодо всеосяжної угоди про торгівлю і вважаємо, що майбутнє між нашими двома країнами буде дуже світлим!" - наголосив президент США.

DW.COM

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Нагадаємо, делегації США та Китаю провели в середу, 31 липня, черговий раунд переговорів з метою розв'язання торговельної суперечки між державами. Він завершився раніше запланованого терміну без суттєвого прогресу. Сторони домовилися продовжити переговори у вересні в США.

Торговельна суперечка між КНР та США

У травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. У відповідь Пекін вдався до аналогічних дій та підвищив мита на продукцію зі США на загальну суму річного імпорту 60 мільярдів доларів.

Крім того, міністерство торгівлі США внесло китайську телекомунікаційну компанію Huawei та пов'язані з нею фірми в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни. Після цього КНР оголосила про намір створити власний чорний список компаній та осіб, яким буде заборонено працювати з китайськими фірмами.

Попередній раунд торговельних переговорів між США та Китаєм завершився безрезультатно у травні. Однак під час зустрічі на полях саміту Великої двадцятки в Осаці у червні президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити переговори щодо торгівлі. Також  Трамп пообіцяв китайському лідеру розблокувати поставки американських фірм для Huawei.

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