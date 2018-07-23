 Домовленості Юнкера і Трампа у Берліні та Парижі сприйняли по-різному | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Домовленості Юнкера і Трампа у Берліні та Парижі сприйняли по-різному

Послаблення торговельної суперечки між ЄС і США у Берліні зустріли з полегшенням. Натомість Париж очікує від Вашингтона жесту доброї волі перед продовженням переговорів.

Жан-Клод Юнкер і Дональд Трамп

Жан-Клод Юнкер і Дональд Трамп

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) привітала досягнення домовленостей між ЄС і США у торговельному конфлікті . "Федеральний уряд вітає домовленість застосовувати конструктивний підхід у торгівлі", - написала у четвер, 26 липня, у Twitter заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), додавши також, що Єврокомісія може і надалі покладатися на підтримку Берліна.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися прагнути до усунення тарифів та інших торговельних бар'єрів. Зокрема, США поки не будуть запроваджувати нові мита на європейські автомобілі. Євросоюз пообіцяв збільшити імпорт американської сої і скрапленого газу. 

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), який представляє партію Меркель ХДС, у своєму мікроблозі Twitter зазначив, що домовленості між Юнкером і Трампом - це "прорив, котрий допоможе уникнути торговельної війни і збереже мільйони робочих місць".

 

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Дональд Трамп, звісно, намагатиметься вихвалятися досягнутим порозумінням з ЄС як власним успіхом. Але насправді це - перемога єдності та стійкості ЄС, вважає Карстен фон Намен. (26.07.2018)

Американський президент Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися, що обидві сторони поки що відмовляться від запланованих проти один одного штрафних мит. Також вони планують змінити правила СОТ. (26.07.2018)

Глава МЗС Німеччини соціал-демократ Гайко Маас (Heiko Maas) відзначив, що результат перемовин голови Єврокомісії і президента США у Білому домі навіть кращій, ніж очікувалося, інформує агенція Reuters. У свою чергу, голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles) відреагувала на домовленості дещо стриманіше, зауваживши, що не всі цілі ЄС досягнуті.

Не всі країни у ЄС однаково оптимістичні щодо домовленості. Так, керівник мінфіну Франції Брюно Ле Мер хотів би почути уточнення, про що саме домовилися Юнкер і Трамп. Париж підтримує подальші переговори з Вашингтоном, але вони не повинні відбуватися під тиском. Жестом доброї волі США, на думку Ле Мера, була би відмова від запровадження мит на сталь і алюміній.

Нагадаємо, з 1 червня США запровадили 25-відсоткове мито на сталь та 10-відсоткове - на алюміній з ЄС. 22 червня Євросоюз відповів митами на деякі товари зі США, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Після цього Дональд Трамп пригрозив новими митами на європейські автомобілі.

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