 Домбровскіс: Україна виконала вимоги ЄС для отримання 500 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2020

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Домбровскіс: Україна виконала вимоги ЄС для отримання 500 мільйонів євро

Єврокомісія почала підготовку виплати Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро. Для отримання грошей Києву треба виконати умови співпраці з МВФ.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс

Україна виконала всі політичні вимоги, які Євросоюз висував до країни для виплати їй другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс у вівторок, 28 січня, під час пресконференції в Брюсселі з прем'єром України Олексієм Гончаруком, повідомляє кореспондент DW.

"Я хочу похвалити новий уряд за його ефективну роботу з імплементації всіх політичних заходів програми макрофінансової допомоги. Згідно з нашою попередньою оцінкою, конкретні політичні умови для виділення другого траншу в розмірі 500 мільйонів євро були виконані", - заявив Домбровскіс.

Тепер для отримання цих грошей потрібен запуск програми співпраці України з МВФ. Як відомо, у грудні було досягнуто попередньої домовленості про нову трирічну програму МВФ. Тепер її ще має затвердити рада директорів фонду. Домбровскіс привітав грудневу домовленість і зазначив, що ЄС очікує виконання Україною погоджених з МВФ заходів. "З нашого боку, ми вже запустили відповідні процедури для здійснення виплати, як тільки вимоги програми з МВФ будуть виконані", - уточнив заступник голови Єврокомісії.

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Гончарук розраховує, що транш може надійти Україні найближчим часом: "Ми очікуємо, що цей транш може бути отриманий у першому кварталі цього року, тобто (…) у найближчі тижні, місяці". Зі свого боку, Домбровскіс підтвердив, що кредит можуть виплатити Україні вже в першому кварталі цього року, "якщо все йтиме, як треба".

У 2018 році ЄС затвердив четверту програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі одного мільярда євро. В кінці того ж року Єврокомісія надала країні перший транш. Для отримання другого траншу Київ мав виконати низку політичних вимог. Макрофінансова допомога - це кредити, які ЄС виділяє сусіднім країнам, які мають проблеми з підтримкою свого платіжного балансу.

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