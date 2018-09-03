Домбровскіс підпише в Києві угоду про макрофінансову допомогу

Валдіс Домбровскіс відвідає Україну 13-14 вересня і візьме участь у церемонії підписання програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на один мільярд євро.
Заступник голови Європейської Комісії з питань євро та фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс відвідає Україну 13-14 вересня. Він візьме участь у підписанні програми макрофінансової допомоги ЄС на мільярд євро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії, передає у понеділок, 10 вересня, інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Домбровскіс у Києві також зустрінеться з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та виконувачкою обов'язків міністра фінансів України Оксаною Маркаровою.
Нагадаємо, що Європарламент схвалив четверту програму макрофінансової допомоги Україні на пленарному засіданні у Страсбурзі 13 червня. Ця програма передбачає один мільярд євро кредитів, які мають бути виплачені двома траншами.
Як повідомлялося, попередні умови для надання фінансової допомоги були сформульовані Європарламентом, Радою ЄС і Єврокомісією. Зокрема, Євросоюз висунув Україні три вимоги у царині боротьби з корупцією. Йдеться про роботу системи автоматичної перевірки електронних декларацій, перевірку даних щодо бенефіціарних власників компаній, а також спеціалізований Антикорупційний суд, що має бути створений і має функціонувати у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії.
Нагадаємо, третя програма макрофінансової допомоги Україні завершилася в січні без виплати останнього траншу в 600 мільйонів євро, оскільки Київ не виконав усіх погоджених умов.
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