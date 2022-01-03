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Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї – міжнародна угода, змістом якої є заборона поширення ядерної зброї, зобов'язання стосовно ядерного роззброєння та право на мирне використання атомної енергії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Договір про нерозповсюдження ядерної зброї". Договір про нерозповсюдження ядерної (ДНЯЗ) був схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 1 червня 1968 року й відкритий для підписання 12 липня 1968 року. Тим часом до ДНЯЗ приєднались понад 190 країн. Держави, які підписали договір і не володіють ядерною зброєю, відмовляються від прагнення до ядерного озброєння. П'ять офіційно визнаних ядерних держав натомість зобов'язуються вести переговори про повне ядерне роззброєння під ефективним міжнародним контролем. "Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

П'ять держав виступили за подальшу підтримку нерозповсюдження ядерної зброї

П'ять держав виступили за подальшу підтримку нерозповсюдження ядерної зброї 03.01.2022

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Конференція країн-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї під егідою ООН розпочалася в понеділок у Нью-Йорку. З цього приводу газета РАЙНІШЕ ПОСТ пише: