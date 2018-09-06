Довіру до Зеленського на Заході визначатимуть стосунки з Коломойським - експерти

Новий президент України Володимир Зеленський лише нещодавно заступив на посаду, але вже зараз до нього виникає чимало запитань. З одного боку він закликає до пришвидшення реформ та боротьби з корупцією, а з другого - його кадрова політика свідчить про зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським. Дискусії на цю тему підживлюють і постійні висловлювання з боку Коломойського в пресі.

Нещодавно підприємець у інтерв'ю для ділового видання Financial Times (FT) запропонував Зеленському оголосити дефолт за суверенним боргом України за прикладом Греції та Аргентини, а також припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Крім того, бізнесмен постійно наголошує на тому, що йому мають компенсувати нібито завдану шкоду внаслідок націоналізації "Приватбанку", яку він вважає незаконною. DW поговорила з експертами про можливі репутаційні втрати для Зеленського через контакти з Коломойським, а також економічні й політичні виклики, що постають перед Україною.

Очікування електорату та кредиторів

"Володимир Зеленський здобув президентський пост на хвилі протестних настроїв, але зробити щось позитивне йому буде значно складніше", - переконаний один із керівників аналітичної організації Фонд Карнегі в Європі Томас Де Ваал. У розмові з DW експерт також наголосив, що найближчим часом співпраця України з МВФ матиме ключове значення.

Примітним є й те, що гасла, з якими Зеленський прийшов до влади, почасти ідентичні вимогам МВФ. Скажімо, однією з передумов для продовження співпраці МВФ з Україною було створення в Україні антикорупційного суду та посилення боротьби з розкраданням бюджетних коштів і корупцією. Перед виборами Зеленський обіцяв українським виборцям домогтися перезавантаження політичної системи й обмеження впливу олігархів на українську владу. Вже ставши президентом, Зеленський став наполягати на якнайшвидшому ухваленні "реформаторських" законів.

На пришвидшенні реформ в Україні наполягають також і в Світовому банку (СБ), що кредитує реалізацію низки проектів в Україні. Про таку необхідність згадала зокрема й директорка СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен у нещодавній розмові з Фондом Карнегі в Європі. На думку Кахконен, подальше втілення розпочатих реформ має пришвидшити економічне зростання.

Дивитись відео 02:56 Поділитись Дефолт по Коломойському: які наслідки для України (28.05.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3JLi5 Дефолт по Коломойському: які наслідки для України

Представниця СБ вказала на потребу відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, завершення реформи енергоринку, посилення управління державними банками. Кахконен згадала також і про важливість активізації боротьби з корупцією та забезпечення фіскальної стабільності.

Виклики через борги

Водночас директорка Світового банку визнала, що перед Україною постануть макроекономічні труднощі внаслідок високого навантаженням на бюджет через погашення та обслуговування значних обсягів державного боргу в 2019-2021 роках. "Це потребуватиме залучення відповідного міжнародного фінансування та подальшої консолідації державних фінансів, щоб втримати визначені межі бюджетного дефіциту", - застерегла Кахконен.

З цією думкою погоджується й одна з керівниць консалтингової компанії Rasmussen Global Яна Кобзова. "Головне питання - чи вдасться Зеленському використати цю підтримку (громадян. - Ред.) таким чином, щоб можна було посилити оголошений ним курс реформ на демонополізацію, деолігархізацію та дебюрократизацію, а також чи зможе він домогтися таких змін", - сказала експертка у розмові з DW. Вода дадала, що у нового президента буде мало простору для маневру через відсутність у нього парламентської більшості.

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Обіцянки Зеленського й Коломойський

Утім, кадрова політика нового українського президента вже викликає багато запитань, у тому числі й щодо його готовності справді послабити вплив олігархів. Одним із доказів цього стало призначення колишнього адвоката Ігоря Коломойського Андрія Богдана главою адміністрації президента.

Почесний професор Школи бізнесу імені Річарда Айві при Університеті Західного Онтаріо (UWO) в Канаді Василь Калимон вже застеріг від можливих наслідків таких призначень. "Може виявитися, що головна обіцянка під час кампанії Зеленського, а саме побороти корупцію, виявиться просто лицемірною балаканиною", - сказав він у розмові з DW.

Калимон також не виключає, що через високе боргове навантаження на держбюджет України існує реальний ризик дефолту та стрімкого знецінення гривні.

Інші експерти попереджають про можливу втрату Україною довіри з боку міжнародних кредиторів, насамперед МВФ. Це може призвести до припинення подальшої співпраці з міжнародними кредитними інституціями. "Українську політику позначає система власних інтересів, а Зеленський потрапив у лігво лева, не маючи жодного попереднього досвіду", - визнає Ліана Фікс (Liana Fix) з Фонду імені Кербера. - Лакмусовим папірцем довіри до нього (Зеленського. - Ред.) стануть його стосунки з олігархом Коломойським".