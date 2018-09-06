 Довіру до Зеленського на Заході визначатимуть стосунки з Коломойським - експерти | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Довіру до Зеленського на Заході визначатимуть стосунки з Коломойським - експерти

Розмови про зв'язки нового президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським не вщухають. Експерти застерігають щодо можливих наслідків для економіки країни.

Зв'язки з Ігорем Коломойським можуть негативно позначитися на репутації Володимира Зеленського (на фото)

Зв'язки з Ігорем Коломойським можуть негативно позначитися на репутації Володимира Зеленського (на фото)

Новий президент України Володимир Зеленський лише нещодавно заступив на посаду, але вже зараз до нього виникає чимало запитань. З одного боку він закликає до пришвидшення реформ та боротьби з корупцією, а з другого - його кадрова політика свідчить про зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським. Дискусії на цю тему підживлюють і постійні висловлювання з боку Коломойського в пресі.

Нещодавно підприємець у інтерв'ю для ділового видання Financial Times (FT) запропонував Зеленському оголосити дефолт за суверенним боргом України за прикладом Греції та Аргентини, а також припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Крім того, бізнесмен постійно наголошує на тому, що йому мають компенсувати нібито завдану шкоду внаслідок націоналізації "Приватбанку", яку він вважає незаконною. DW поговорила з експертами про можливі репутаційні втрати для Зеленського через контакти з Коломойським, а також економічні й політичні виклики, що постають перед Україною.

Очікування електорату та кредиторів

"Володимир Зеленський здобув президентський пост на хвилі протестних настроїв, але зробити щось позитивне йому буде значно складніше", - переконаний один із керівників аналітичної організації Фонд Карнегі в Європі Томас Де Ваал. У розмові з DW експерт також наголосив, що найближчим часом співпраця України з МВФ матиме ключове значення.

Примітним є й те, що гасла, з якими Зеленський прийшов до влади, почасти ідентичні вимогам МВФ. Скажімо, однією з передумов для продовження співпраці МВФ з Україною було створення в Україні антикорупційного суду та посилення боротьби з розкраданням бюджетних коштів і корупцією. Перед виборами Зеленський обіцяв українським виборцям домогтися перезавантаження політичної системи й обмеження впливу олігархів на українську владу. Вже ставши президентом, Зеленський став наполягати на якнайшвидшому ухваленні "реформаторських" законів.

На пришвидшенні реформ в Україні наполягають також і в Світовому банку (СБ), що кредитує реалізацію низки проектів в Україні. Про таку необхідність згадала зокрема й директорка СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен у нещодавній розмові з Фондом Карнегі в Європі. На думку Кахконен, подальше втілення розпочатих реформ має пришвидшити економічне зростання.

Дивитись відео 02:56

Дефолт по Коломойському: які наслідки для України

Представниця СБ вказала на потребу відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, завершення реформи енергоринку, посилення управління державними банками. Кахконен згадала також і про важливість активізації боротьби з корупцією та забезпечення фіскальної стабільності.

Виклики через борги

Водночас директорка Світового банку визнала, що перед Україною постануть макроекономічні труднощі внаслідок високого навантаженням на бюджет через погашення та обслуговування значних обсягів державного боргу в 2019-2021 роках. "Це потребуватиме залучення відповідного міжнародного фінансування та подальшої консолідації державних фінансів, щоб втримати визначені межі бюджетного дефіциту", - застерегла Кахконен.

З цією думкою погоджується й одна з керівниць консалтингової компанії Rasmussen Global Яна Кобзова. "Головне питання - чи вдасться Зеленському використати цю підтримку (громадян. - Ред.) таким чином, щоб можна було посилити оголошений ним курс реформ на демонополізацію, деолігархізацію та дебюрократизацію, а також чи зможе він домогтися таких змін", - сказала експертка у розмові з DW. Вода дадала, що у нового президента буде мало простору для маневру через відсутність у нього парламентської більшості.

  • Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Пропозиція дефолту, або Навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?

    Олігарх Ігор Коломойський запропонував Володимиру Зеленському оголосити дефолт України. Карикатурист Сергій Йолкін - про сумнівну ідею, яка не додасть поваги ані до країни, ані до президента.

  • Зеленський - буревісник нових санкцій щодо РФ?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Зеленський - буревісник нових санкцій щодо РФ?

    Володимир Зеленський закликав ЄС і США посилити санкції щодо РФ задля припинення конфлікту на Донбасі. Карикатурист Сергій Йолкін про суворий сигнал Зеленського Путіну.

  • Карикатура краще, ніж портрет?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Карикатура краще, ніж портрет?

    Під час інавгурації новий президент України Володимир Зеленський заявив, що чиновникам не варто вішати у кабінетах його портрет. Карикатурист Сергій Йолкін натяк зрозумів.

  • Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!

    Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворюються вибори в Україні.

  • Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим

    Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

  • Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Порошенко сказав Саакашвілі піти, але він залишився

    Спроба затримання Міхеіла Саакашвілі в Києві провалилася. Прихильники відбили політика. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на події в українській столиці.

  • Хто і кому сипле сіль на рани в Луганську?

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Хто і кому сипле сіль на рани в Луганську?

    Кремль відмовився коментувати повідомлення про боротьбу за владу між сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергій Йолкін вважає, що це неспроста.

  • Як Саакашвілі від Порошенка пішов

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Саакашвілі від Порошенка пішов

    Президент України Петро Порошенко позбавив українського громадянства Міхеіла Саакашвілі. Сергій Йолкін про "паспортну драму".

  • Путін у блакитному: новий імідж президента Росії

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Путін у блакитному: новий імідж президента Росії

    Володимир Путін запропонував відрядити на Донбас "блакитні шоломи" ООН. Сергій Йолкін про нове "миротворче амплуа" російського президента.

  • Як Siemens із Кримом зіткнувся

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Siemens із Кримом зіткнувся

    Скандал навколо газових турбін німецького концерну Siemens, які в обхід санкцій опинилися в анексованому Росією Криму, триває.

  • Як Захарченко Київ Малоросією лякав

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Як Захарченко Київ "Малоросією" лякав

    Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про створення нової держави - "Малоросії" - зі столицею в Донецьку.

  • Порошенко проти Яндекса та Однокласників

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Порошенко проти "Яндекса" та "Однокласників"

    Згідно з указом Петра Порошенка в Україні заборонили користуватися російськими сервісами "Яндекс", Mail.ru, "Вконтакте" та "Одноклассники". Сергій Йолкін про нову інформаційну політику українського президента.

  • Як Трамп закликав Крим повернути

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Батіг замість пряника або як Трамп закликав Крим повернути

    Дональд Трамп очікує, що Москва поверне Крим Україні, заявив його прес-секретар. Сергій Йолкін про марні надії Путіна.

  • Ле Пен виконала кримську серенаду для Путіна

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Ле Пен виконала "кримську серенаду" для Путіна

    Лідерка французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що Крим ніколи не був українським. Вона пообіцяла в разі перемоги на виборах у Франції, на яких зрештою переміг Еммануель Макрон, визнати півострів російським.

  • Кремль перепакував Крим

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Кремль "перепакував" Крим

    Кримський федеральний округ створили навесні 2014 року після анексії півострова Росією. Пізніше за розпорядженням Путіна його приєднали до складу Південного федерального округу.

  • Таємниця листування Суркова

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Таємниця листування Суркова

    Радник російського президента Владислав Сурков не користується електронною поштою. Таке заявили у Кремлі після того, як українські хакери оприлюднили листування помічника Путіна про "план дестабілізації України". Сергій Йолкін про злам пошти Суркова.

  • Чому Путін не вбачає сенсу в нормандському форматі

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Чому Путін не вбачає сенсу в "нормандському форматі"

    Після "диверсії" в Криму президент РФ назвав "безглуздими" переговори в "нормандському форматі". Сергій Йолкін пригадав інші слова Путіна та пояснив його небажання говорити про Україну на саміті G20.

  • Важкий випадок, або Що Яценюк залишив Гройсману

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Важкий випадок, або Що Яценюк залишив Гройсману

    Верховна Рада затвердила Володимира Гройсмана на посаді прем'єр-міністра України.

  • Панамські документи

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    "Панамські документи", або Що спільного в Путіна, Алієва та Порошенка

    У лідерів Росії, Азербайджану та України різні погляди на політику. Але, вочевидь, не на розпорядження фінансами. Про деяких "героїв" офшорного скандалу.

  • Українська відповідь на російську заборону

    Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

    Українська відповідь на російську заборону

    Київ призупинив транзит російських вантажівок через Україну у відповідь на аналогічні заходи з Москви.

    Автор: Сергій Йолкін


Обіцянки Зеленського й Коломойський

Утім, кадрова політика нового українського президента вже викликає багато запитань, у тому числі й щодо його готовності справді послабити вплив олігархів. Одним із доказів цього стало призначення колишнього адвоката Ігоря Коломойського Андрія Богдана главою адміністрації президента.

Почесний професор Школи бізнесу імені Річарда Айві при Університеті Західного Онтаріо (UWO) в Канаді Василь Калимон вже застеріг від можливих наслідків таких призначень. "Може виявитися, що головна обіцянка під час кампанії Зеленського, а саме побороти корупцію, виявиться просто лицемірною балаканиною", - сказав він у розмові з DW.

Калимон також не виключає, що через високе боргове навантаження на держбюджет України існує реальний ризик дефолту та стрімкого знецінення гривні.

Інші експерти попереджають про можливу втрату Україною довіри з боку міжнародних кредиторів, насамперед МВФ. Це може призвести до припинення подальшої співпраці з міжнародними кредитними інституціями. "Українську політику позначає система власних інтересів, а Зеленський потрапив у лігво лева, не маючи жодного попереднього досвіду", - визнає Ліана Фікс (Liana Fix) з Фонду імені Кербера. - Лакмусовим папірцем довіри до нього (Зеленського. - Ред.) стануть його стосунки з олігархом Коломойським".

Дивитись відео 01:08

Вимоги МВФ до України: батіг і пряник (06.09.2018)

 

DW.COM

Про що змовчав Коломойський, коли радив Зеленському оголосити дефолт України  

Бізнесмен Ігор Коломойський повернувся в Україну

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський повернувся в Україну з Ізраїлю. Він не був в Україні з 2017 року. (16.05.2019)  

Адміністрація Зе: як команда Зеленського поділила місця на Банковій

В адміністрації президента Володимира Зеленського знайшлося місце і для адвоката Ігоря Коломойського, і для партнерів по шоу-бізнесу. Чому нова АП з перших днів ризикує стати об'єктом правових претензій, з'ясовувала DW. (22.05.2019)  

Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського

За словами президента Європейської Бізнес Асоціації, інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського, а подальше призначення людей Коломойського на посади може призвести до відтоку інвестицій. (22.05.2019)  

Ігор Коломойський розповів, кого підтримає на парламентських виборах

Олігарх Ігор Коломойський "симпатизуватиме" на парламентських виборах в Україні всім, окрім "Блоку Петра Порошенка" та колишніх регіоналів. (27.05.2019)  

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною. (28.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)  

Вимоги МВФ до України: батіг і пряник (06.09.2018)  

Справи про незаконне збагачення: амністія для корупціонерів, дефолт - для України (28.02.2019)  

Дефолт по Коломойському: які наслідки для України  

Також за темою

Ukraine PrivatBank

Порошенко: Повернення "Приватбанку" Коломойському спровокує нову кризу 15.04.2019

Повернення націоналізованого раніше "Приватбанку" його колишнім власникам стане ударом по співпраці України з МВФ, заявив президент Петро Порошенко. Він також занепокоєний вимогами екс-акціонерів банку щодо компенсації.

Реклама

Докладно

Зв'язки з Ігорем Коломойським можуть негативно позначитися на репутації Володимира Зеленського (на фото)

Експерти: Стосунки з Коломойським - тест для Зеленського

Розмови про зв'язки нового президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським не вщухають.  

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei подала скаргу до суду в Техасі з метою визнати неконституційним включення компанії до чорного списку

Huawei оскаржив в суді внесення його до чорного списку у США

Huawei подала скаргу до суду в Техасі з метою визнати неконституційним включення компанії до чорного списку у США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  