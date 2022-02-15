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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Разумков".

Дмитро Разумков - спікер Верховної Ради України дев'ятого скликання, очільник політичної партії "Слуга народу". Він очолив дану політичну силу після того, як у травні 2019 року колишній голова партії Іван Баканов обійняв посаду заступника голови Служби безпеки України. Під час передвиборної президентської кампанії 2019 року Дмитро Разумков був речником виборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Між 2006 та 2010 роками Разуомков був членом "Партії регіонів". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кулеба: Визнання РФ самопроголошених ЛДНР означатиме вихід з мінських угод

Кулеба: Визнання РФ самопроголошених "ЛДНР" означатиме вихід з мінських угод 15.02.2022

У разі визнання "незалежними" тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
Арсеній Яценюк про проєкт Стіна і свої політичні амбіції (відео)

Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео) 23.11.2021

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції та можливість об'єднання з Аваковим та Разумковим.

Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна", сильного Путіна і свої політичні амбіції (22.11.2021) 22.11.2021

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції, зокрема можливість політичного об'єднання з Аваковим та Разумковим.
Олександр Корнієнко залишає посаду глави партії Слуга народу

Олександр Корнієнко залишає посаду глави партії "Слуга народу" 08.11.2021

Голова владної партії "Слуга народу" Корнієнко складає свої повноваження. Нещодавно його обрали першим віцеспікером Ради. Тепер він хоче зосередитися на роботі у парламенті. Нового керівника оберуть уже цього місяця.
Ексспікер Ради Дмитро Разумков створює об'єднання депутатів

Ексспікер Ради Дмитро Разумков створює об'єднання депутатів 05.11.2021

До міжфракційного об'єднання увійдуть близько 25 народних депутатів. Серед них - депутати "Слуги народу" та "Батьківщини".

Зеленський підписав закон про деолігархізацію

Зеленський підписав закон про деолігархізацію 05.11.2021

В олігархів тепер, за словами Зеленського, є два шляхи - стати чесним бізнесом або грати за старими правилами й розпочати "чорну" сторінку своєї історії.
Рейтинг ексспікера Ради Дмитра Разумкова суттєво зріс після відставки - опитування

Рейтинг ексспікера Ради Дмитра Разумкова суттєво зріс після відставки - опитування 20.10.2021

Президентський рейтинг ексспікера парламенту Дмитра Разумкова зріс в понад двічі з кінця травня. Водночас рейтинг українського президента Володимира Зеленського знизився за місяць на 8,6 відсоткового пункту. 
Чи позбавлять Разумкова депутатського мандата? Інтрига зберігається

Чи позбавлять Разумкова депутатського мандата? Інтрига зберігається 18.10.2021

Дмитро Разумков вже втратив місце спікера у Верховній Раді. Тепер над ним нависла загроза втратити й депутатський мандат. Наскільки ця загроза є реальною, з'ясувала DW.
Зеленський пообіцяв надіслати закон про олігархів до Венеціанської комісії

Зеленський пообіцяв надіслати закон про олігархів до Венеціанської комісії 18.10.2021

Володимир Зеленський розкритикував намагання Дмитра Разумкова надіслати до Венеціанської комісії неостаточний варіант закону про деолігархізацію та пообіцяв відправити документ після підписання.
Чого очікувати від Руслана Стефанчука на посаді голови Верховної Ради

Чого очікувати від Руслана Стефанчука на посаді голови Верховної Ради 08.10.2021

Верховна Рада обрала новим спікером Руслана Стефанчука від "Слуги народу". Експерти застерігають, що таке призначення може дозволити президенту Зеленському сконцентрувати ще більше влади у своїх руках.
Разумков не виключив створення власної політичної партії

Разумков не виключив створення власної політичної партії 08.10.2021

Колишній голова Верховної Ради зазначив, що до його ймовірної майбутньої політсили можуть долучитись не лише члени фракції "Слуга народу".
Руслана Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради

Руслана Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради 08.10.2021

Новим головою Верховної Ради України обрано першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука. За це рішення проголосував 261 народний депутат.

У Слузі народу думають, чи забирати у Разумкова мандат

У "Слузі народу" думають, чи забирати у Разумкова мандат 07.10.2021

У фракції стверджують, що юристи бачать законні підстави для позбавлення Дмитра Разумкова депутатського мандата. Сам він переконаний у протилежному.
Спікеріада: Дмитра Разумкова пішли, але він обіцяв повернутися

Спікеріада: Дмитра Разумкова "пішли", але він обіцяв повернутися 07.10.2021

Верховна Рада відкликала з посади голови парламенту Дмитра Разумкова. Щоправда, ініціаторам процесу - представникам монобільшості з фракції "Слуга народу" - голосів забракло, й довелося шукати підтримку в інших фракціях.
Обрання нового голови Верховної Ради перенесено

Обрання нового голови Верховної Ради перенесено 07.10.2021

Народні депутати України продовжать обговорення кандидатур на посаду спікера Ради 8 жовтня. Засідання у четвер, на якому з посади голови ВР відкликали Дмитра Разумкова, оголосили закритим.
Депутати відкликали Разумкова з посади голови Верховної Ради

Депутати відкликали Разумкова з посади голови Верховної Ради 07.10.2021

Народні депутати підтримали відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За це рішення проголосували 284 народних обранці.
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