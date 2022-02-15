Дмитро Разумков - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Разумков".

Дмитро Разумков - спікер Верховної Ради України дев'ятого скликання, очільник політичної партії "Слуга народу". Він очолив дану політичну силу після того, як у травні 2019 року колишній голова партії Іван Баканов обійняв посаду заступника голови Служби безпеки України. Під час передвиборної президентської кампанії 2019 року Дмитро Разумков був речником виборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Між 2006 та 2010 роками Разуомков був членом "Партії регіонів". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.