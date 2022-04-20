Дмитро Медведєв - російський державний і політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Медведєв".

2008-го року Дмитро Медведєв став наймолодшим на той момент президентом Росії. Цю посаду він обіймав до травня 2012 року. З 2012 року до січня 2020 року Медведєв очолював уряду РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.