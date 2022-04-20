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Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв - російський державний і політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Медведєв".

2008-го року Дмитро Медведєв став наймолодшим на той момент президентом Росії. Цю посаду він обіймав до травня 2012 року. З 2012 року до січня 2020 року Медведєв очолював уряду РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Північний потік-2 - фатальна помилка Німеччини

Коментар: "Північний потік-2" - фатальна помилка Німеччини 20.04.2022

Підтримка Німеччиною "Північного потоку -2" стала фактором сприяння війні Росії проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Арешт Медведчука і можливий розкол в оточенні Путіна (14.04.2022) 14.04.2022

Розкол у найвищих ешелонах влади в Росії на голубів-економістів та яструбів-мілітаристів очевидний, вважають деякі політологи. Вплив Путіна на еліти слабшає? Чи говорити про зміну курсу Кремля ще зарано?

Коментар: Стаття Медведєва - персональний ляпас Путіна Зеленському

Коментар: Стаття Медведєва - персональний ляпас Путіна Зеленському 12.10.2021

Дії Зеленського, в тому числі щодо Медведчука, образили Путіна. Він, натхненний "Північним потоком-2", хоче покарати Київ. І стаття Медведєва - застереження, вважає Костянтин Еггерт.
Новий прем'єр РФ Михайло Мішустін: митник з психологією силовика

Новий прем'єр РФ Михайло Мішустін: митник з психологією силовика 16.01.2020

Інженер, хокеїст, відданий виконавець... Які ще характеристики дають новому главі уряду Росії Михайлу Мішустіну, DW з'ясувала у експертів.
Путін запропонував нового прем'єра РФ

Путін запропонував нового прем'єра РФ 15.01.2020

Володимир Путін запропонував кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна на посаду прем'єра. Він вже погодився обійняти цю посаду.
Почала діяти заборона на експорт вугілля та нафтопродуктів з Росії в Україну

Почала діяти заборона на експорт вугілля та нафтопродуктів з Росії в Україну 01.06.2019

З 1 червня почали діяти обмеження на постачання до України російського вугілля та нафтопродуктів. Для експорту деяких видів товарів необхідні дозволи від російського міністерства економічного розвитку.
Росія заборонила експорт вугілля, нафти і нафтопродуктів до України

Росія заборонила експорт вугілля, нафти і нафтопродуктів до України 18.04.2019

Це відповідь РФ на "черговий недружній крок" України, яка розширила заборону на імпорт російських товарів, зазначив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.
ДБР відкрило справу через політ Медведчука і Бойка до Москви

ДБР відкрило справу через політ Медведчука і Бойка до Москви 02.04.2019

Державне бюро розслідувань України перевіряє можливість зловживань прикордонників та посадовців Державної авіаційної служби, які дозволили виліт Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Москви.
Бойко і Медведчук поговорили з Медведєвим про газ

Бойко і Медведчук поговорили з Медведєвим про газ 22.03.2019

Кандидат в президенти України Юрій Бойко на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим заявив про готовність запропонувати Росії різні варіанти по відновленню контракту щодо транзиту газу через Україну.
П'ять років анексії Криму: кримський ефект у Росії минув - що далі?

П'ять років анексії Криму: "кримський ефект" у Росії минув - що далі? 16.03.2019

Ейфорія від анексії Криму підтримувала високий рівень рейтингів влади Росії. Однак після підвищення пенсійного віку цей ефект зійшов нанівець. Експерти для DW про те, що прийшло йому на зміну.
РФ розширила антиукраїнські санкції на понад 200 осіб та організацій

РФ розширила антиукраїнські санкції на понад 200 осіб та організацій 25.12.2018

Російський уряд розширив список фізичних та юридичних осіб з України, щодо яких діють санкції. Прем'єр РФ Медведєв стверджує, що це зроблено для "захисту інтересів російської держави".
Коментар: Путін і Медведєв оформили остаточне розлучення з Україною

Коментар: Путін і Медведєв оформили остаточне розлучення з Україною 02.11.2018

Запроваджені Кремлем санкції проти Києва не змінять політику України і не вплинуть на президентські вибори в країні в 2019 році, вважає Костянтин Еггерт.
Росія запровадила санкції щодо України

Росія запровадила санкції щодо України 01.11.2018

У відповідь на санкції України РФ запровадила штрафні заходи щодо 322 українських громадян і 68 компаній.
У Москві кажуть, що санкції РФ зачеплять понад 350 українських компаній

У Москві кажуть, що санкції РФ зачеплять понад 350 українських компаній 30.10.2018

Джерело в уряді РФ повідомило, що розробка антиукраїнських санкцій у відповідь на дії Києва завершується. Вони, як зазначається, зачеплять понад 350 українських компаній та більше 50 фізичних осіб.
Коментар: Санкції проти України, або Кремль розігрує жертву

Коментар: Санкції проти України, або Кремль розігрує жертву 24.10.2018

Нові російські санкції проти Києва пов'язані зі внутрішньополітичною ситуацією в Україні. Швидше за все, це буде єдиний список українських ворогів і адвокатів Кремля, вважає Іван Преображенський.
Медведєв: Росія обмежить ввезення товарів з України

Медведєв: Росія обмежить ввезення товарів з України 23.10.2018

Росія обмежить ввезення товарів з України та заблокує активи тих українців, які на думку РФ, шкодять країні, повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.
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