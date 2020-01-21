Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату і "турборежим" з НАТО (відео)

Про зарплати міністрів в Україні, перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС, реформу СБУ відповідно до стандартів НАТО та "відданість" Володимиру Зеленському - віцепрем'єрміністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.
Дмитро Кулеба: На засіданні НАТО слово "турборежим" звучало в позитивному контексті.
DW: А Ви вважаєте свою оплату справедливою за Вашу роботу?
Я дуже хочу почути від тих, хто критикує рівень зарплат, позицію, а яка справедлива зарплата для члена уряду.
Коли казали, що літак збили, українське керівництво все ще казало, що це не перевірено.
Всередині у нас владу критикують, а ззовні, навпаки, хвалять за принциповість і виваженість.
У СБУ заберуть непритаманні їй повноваження?
Життя покаже. Ціль не в тому, щоб забрати або надати, а в тому, щоб зробити ефективну інституцію.
Ви - віддана Зеленському людина?
Я все життя віддана українській державі людина.
Дивіться повну версію ексклюзивного інтерв'ю з віцепрем'єрміністром з питань євроінтеграції Дмитром Кулебою:
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