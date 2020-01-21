 Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату і ″турборежим″ з НАТО (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.01.2020

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Політика й суспільство

Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату і "турборежим" з НАТО (відео)

Про зарплати міністрів в Україні, перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС, реформу СБУ відповідно до стандартів НАТО та "відданість" Володимиру Зеленському - віцепрем'єрміністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.

Віцепрем'єрміністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба (DW/I. Sheiko)

Віцепрем'єрміністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба: На засіданні НАТО слово "турборежим" звучало в позитивному контексті.

DW: А Ви вважаєте свою оплату справедливою за Вашу роботу? 

Я дуже хочу почути від тих, хто критикує рівень зарплат, позицію, а яка справедлива зарплата для члена уряду.

Коли казали, що літак збили, українське керівництво все ще казало, що це не перевірено.

Всередині у нас владу критикують, а ззовні, навпаки, хвалять за принциповість і виваженість.

У СБУ заберуть непритаманні їй повноваження?

Життя покаже. Ціль не в тому, щоб забрати або надати, а в тому, щоб зробити ефективну інституцію.

Ви - віддана Зеленському людина?

Я все життя віддана українській державі людина.

Дивіться повну версію ексклюзивного інтерв'ю з віцепрем'єрміністром з питань євроінтеграції Дмитром Кулебою:

DW.COM

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Докладно

Віцепрем'єрміністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба (DW/I. Sheiko)

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