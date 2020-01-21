Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату і "турборежим" з НАТО (відео)

Дмитро Кулеба: На засіданні НАТО слово "турборежим" звучало в позитивному контексті.

DW: А Ви вважаєте свою оплату справедливою за Вашу роботу?

Я дуже хочу почути від тих, хто критикує рівень зарплат, позицію, а яка справедлива зарплата для члена уряду.

Коли казали, що літак збили, українське керівництво все ще казало, що це не перевірено.

Всередині у нас владу критикують, а ззовні, навпаки, хвалять за принциповість і виваженість.

У СБУ заберуть непритаманні їй повноваження?

Життя покаже. Ціль не в тому, щоб забрати або надати, а в тому, щоб зробити ефективну інституцію.

Ви - віддана Зеленському людина?

Я все життя віддана українській державі людина.

Дивіться повну версію ексклюзивного інтерв'ю з віцепрем'єрміністром з питань євроінтеграції Дмитром Кулебою: