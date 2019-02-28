Для чого три країни НАТО створили військову штаб-квартиру в Латвії

Данія, Латвія та Естонія відкрили нову штаб-квартиру для багатонаціональних військ в Адажі під Ригою. Ці країни хотіли би у майбутньому включити цей підрозділ у структуру НАТО.
Реагуючи на анексію Росією Криму та війну на Донбасі, НАТО реформує структуру своїх органів військового управління так, щоб вона відповідала викликам сучасності. Для посилення свого східного флангу Альянс уже розмістив у Польщі та країнах Балтії чотири батальйони на ротаційній основі.
Утім, ці країни, вочевидь, не почуваються у безпеці та докладають зусиль для подальшого посилення своєї обороноздатності. Зокрема, у п'ятницю, 8 березня, поблизу селища Адажі під Ригою відкрили штаб-квартиру багатонаціонального підрозділу північ (Headquarters Multinational Division North), повідомили DW у прес-службі міноборони Латвії. Її створили спільно Данія, Латвія та Естонія. В ініціативі також беруть участь Великобританія, Канада та Литва.
Поки що поза структурою НАТО
Плутанину спричинили повідомлення низки ЗМІ про те, що в Адажі з'явилася штаб-квартира НАТО. Однак до структури Альянсу вона поки що не входить. Джерело DW у НАТО пояснює: для того, аби якась штаб-квартира стала частиною структури органів військового управління НАТО, рішення повинні ухвалити всі держави-члени Альянсу на рівні міністрів.
Такого рішення ще немає, хоча в документах НАТО штаб-квартира в Адажі згадується. А саме, у декларації саміту Альянсу в Брюсселі у 2018 році. У ній глави держав і урядів привітали пропозицію Данії, Латвії та Естонії "посилити командування і управління в Балтійському регіоні шляхом створення штаб-квартири багатонаціонального підрозділу, яка би доповнювала (наявні структури. - Ред.)".
Найближчою нагодою розглянути внесення штаб-квартири в Адажі до структури НАТО може бути засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу цього червня. Якщо на ньому ухвалять позитивне рішення, то штаб-квартира зможе отримувати фінансування від НАТО. Крім того, сили Альянсу зможуть використовувати її для проведення своїх операцій.
Чим займатиметься штаб-квартира
Командування силами НАТО в Польщі, Словаччині, Угорщині та трьох країнах Балтії здійснює штаб-квартира багатонаціонального корпусу в Щецині. Їй підпорядкована ще одна штаб-квартира на території Польщі - багатонаціонального підрозділу північний схід у Ельблонгу. Вона, зокрема, координує підготовку чотирьох батальйонів НАТО, розміщених на ротаційній основі на східному фланзі Альянсу. Якщо міністри оборони вирішать включити штаб-квартиру в Адажі до структури НАТО, вона буде підпорядковуватися командуванню в Щецині та виконуватиме роль, аналогічну до штаб-квартири в Ельблонгу, але на території країн Балтії.
Згідно з задумом Данії, Латвії та Естонії, штаб-квартира відповідатиме за оборонне планування НАТО у Балтійському регіоні, а також за планування та проведення там навчань, заявили в міноборони в Ризі. А також додали, що штаб-квартира здійснюватиме спільне командування батальйонами НАТО, розміщеними в країнах Балтії на ротаційній основі, а також іншими підрозділами Альянсу на їхній території.
Рига для штаб-квартири надає інфраструктуру військової бази Адажі, а також частину персоналу. При цьому в прес-службі міноборони поки що не змогли назвати чисельність персоналу. Для порівняння, у штаб-квартирі в Щецині персонал складає 445 осіб. Оскільки штаб у Адажі буде рівнем нижче, то співробітників там, очевидно, буде менше. У штаб-квартирі в Ельблонгу (за рівнем така саме, як і в Адажі) кореспонденту DW повідомили, що там працюють 280 людей.
"Ключовий" елемент посилення оборони
Експерт брюссельського аналітичного центру Friends of Europe Джеймі Ши назвав у коментарі DW такі регіональні штаб-квартири "ключовим" елементом нової структури військового управління НАТО. За його словами, вони дозволяють краще збирати розвідувальну інформацію та володіти ситуацією в регіоні.
"Крім того, одне з їхніх найважливіших завдань - інтегрувати підкріплення, які Альянсу може знадобитися швидко перекидати в Східну Європу для посилення батальйонів, розміщених у Польщі та країнах Балтії, а також інтегрувати національні сили з багатонаціональними підрозділами НАТО", - зауважує Ши, який раніше обіймав посаду заступника помічника генсека Альянсу. Він підсумовує, що нова штаб-квартира може стати "великим кроком" для посилення колективної оборони НАТО і можливості стримування в Балтійському регіоні.