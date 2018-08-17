Дитячі фото у Facebook та Instagram: що загрожує батькам

Обожнюваний малюк робить свої перші кроки. Півторарічна донечка освоює горщик. Любий синочок, років трьох, бігає голяка по пляжу. А ось малюк в кумедному костюмі ведмедика на новорічному святі, а ось - збирає квіточки на галявинці. Як не зняти такий дорогий серцю момент і не поділитися своїм щастям з іншими! Активність деяких батьків, які мало не щодня публікують фото своїх дітей на всезагальний огляд в соціальних мережах, зашкалює. І мало хто з них замислюється про те, що від погляду на опубліковані сьогодні в Facebook або Instagram знімки, які здаються мамам і татам милими, зображеній на них дитині в майбутньому може бути соромно і дискомфортно. Не кажучи про інші, куди більш серйозні наслідки такої публічності.

Суд проти батьків через фото в соцмережах

Більше 500 знімків, на яких вона зображена в ранньому дитинстві, виявила в аккаунті своїх батьків в Facebook австрійська школярка, після того як сама зареєструвалась в соціальній мережі. На одному фото вона зображена сидячи на горщику, на іншому - лежачи без одягу в ліжечку. На сторінці батьків, де було понад 700 друзів, таких інтимних фотографій було безліч. Обурена школярка почала вимагати їх видалити, але батько й мати відмовилися. В результаті дочка зважилася на крайній захід: два роки тому, коли їй виповнилося 18 років, вона поскаржилася на них до суду. І служителі Феміди винесли рішення на користь позивачки.

Батьки часто публікують фото дітей у соцмережах

Як зазначає в інтерв'ю DW берлінський адвокат Роберт Ґольц (Robert Golz), фахівець у галузі захисту авторських прав та правових норм щодо засобів масової інформації, таке рішення було б ухвалене і у Німеччині. "Відповідно до німецького законодавства, в ФРН вільно використовувати фотографії людей, в тому числі публікувати їх в Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat чи інших соціальних мережах, а також пересилати через WhatsApp, можна тільки з відома і дозволу тих, хто на них зображений. Винятком є фотографії, на яких зображена людина, що отримала винагородження за участь у зйомці в якості моделі", - пояснив юрист.

Пост тільки після згоди

В Німеччині право на недоторканність приватного життя, нарівні з дорослими, має кожний неповнолітній громадянин - навіть тоді, коли мова йде про стосунки із батьками.

Батькам, що бажають викласти фото своєї дитини на загальний огляд, краще з нею заздалегідь домовитися. Якщо ж дитина ще маленька та не здатна самостійно ухвалювати рішення, батьки ухвалюють їх самостійно. Але в Німеччині в такому випадку діє умова: рішення опублікувати фото дитини ухвалюється не одним, а обома батьками, що наділені батьківськими правами щодо дитини.

Юристи радять добре подумати, перш ніж викласти в інтернет фото власних дітей

В ФРН згода сина чи дочки на публікацію їхніх фотографій в соціальних мережах батьки в обов'язковому порядку повинні отримувати при досягненні дитиною 14-річного віку. А після того, як нащадку виповнилося 18 років, він приймає рішення про публікацію самостійно. В ситуації, коли батьки цих приписів не дотримуються, дитина має право звернутися зі скаргою на батька чи матір за порушення її прав у відомство у справах дітей та молоді.

А якщо, як у випадку із австрійською школяркою, конфлікт не вирішується та тільки загострюється, справа може дійти до суду у сімейних спорах. І незговірливим мамам і татам тут є що втрачати. Відповідно до нового закону Євросоюзу про захист персональних даних, що вступив в силу в травні 2018 року, розмір грошового штрафу за розміщення в інтернеті чужих зображень без відома і згоди моделі може сягати 50 тисяч євро.

Групові знімки та "безликі" діти

Деякі мами і тата не мають нічого проти публікації фото своїх малюків разом з іншими дітьми. А от інші батьки це категорично не вітають. Тому перед розміщення групових знімків в інтернеті варто обов'язково запитати дозволу у батьків інших дітей, які фігурують в кадрі, радить Роберт Ґольц.

Є батьки, які, розміщуючи фото своїх дітей в соціальних мережах, закривають їхні обличчя смайликами, сердечками, ретушують чи просто затирають. За словами Роберта Ґольца, такі заходи обережності мам і тат не рятують. Якщо ж навіть обличчя зображеної на фото дитини і приховано, то вона може бути впізнана за іншими ознаками - за зачіскою, за характерним стилем одягу тощо.

"Втім, на практиці випадки, коли діти через публікації батьками їхніх фотографій у соціальних мережах подають на тих до суду, - насправді велика рідкість. Зазвичай, такі проблеми вирішуються в колі родини", - каже Роберт Ґольц та уточнює: як би там не було, кримінальна відповідальність за порушення права на недоторканість особистого життя в результаті неузгодженої публікації фотографій дітей в Німеччині встановлюється в першу чергу на основі §33 закону про авторське право. А ступінь покарання залежить від особливостей фотографії, від того, наскільки її публікація може бути неприємною дитині і в якій мірі в результаті публікації знімка порушує її права. При цьому юрист практично не піддає сумніву: якщо батьки виклали в інтернет цілковито невинну фотографію, то до прокуратури та суду не дійде.

Але публікація навіть найбільш нейтральних знімків несе в собі потенційний ризик, застерігає експерт: "Адже після того, як ви виставили їх в Instagram чи інші соціальні мережі, ви фактично втрачаєте над ними контроль. Де гарантія, що ці фотографії не будуть завантажені третіми особами та не будуть використані на їхній розсуд? А чим відвертіші фотографії, тим більший ризик, що вони привернуть увагу небажаних користувачів. Тому батькам варто добре подумати, перш ніж публікувати в інтернеті фото своїх дітей", - рекомендує берлінський адвокат.