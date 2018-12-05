 Директорці Huawei висунули в Канаді звинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Директорці Huawei висунули в Канаді звинувачення

Фінансовій директорці китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу висунули в Канаді звинувачення в "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Їй може загрожувати до 30 років ув'язнення.

Мен Ваньчжоу у канадському суді

Мен Ваньчжоу у канадському суді

Фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу у пятницю, 7 грудня, постала перед судом у Ванкувері. Ваньчжоу висунули звинувачення у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Якщо її визнають винною, жінці загрожуватиме до 30 років ув'язнення, повідомляє агенція AFP. Канадське обвинувачення також виступило проти можливості відпустити Мен Ваньчжоу під заставу. Затриманій загрожує екстрадиція до США.

Нагадаємо, що Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника Huawei, а також віце-президенткою компанії, затримали 1 грудня у канадському Ванкувері за запитом США. Підставою для затримання стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Повідомляється, що у 2013 році компанія Skycom, пов'язана з Huawei, продавала американське комп'ютерне обладнання найбільшому оператору мобільного зв'язку в Ірані, попри ембарго.

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Прокуратура Канади заявляє, що Ваньчжоу особисто заперечувала будь-які зв'язки її компанії зі Skycom у розмовах з представниками американських банків.

Пекін висловив протест проти затримання Мен Ваньчжоу, яка є дуже відомою у Китаї, та закликав негайно звільнити її. У заяві китайського посольства в Оттаві стверджується, що вона "не порушила жодних законів США чи Канади". У Huawei Technologies заявили, що не знають про будь-які порушення з боку фінансової директорки. Там також зазначили, що виконують усі закони та норми, у тому числі щодо експортного контролю та санкцій ООН, США та Євросоюзу.

Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій. У другому кварталі цього року вона вперше обійшла американську компанію Apple за кількістю проданих смартфонів.

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