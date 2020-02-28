 Дизельний скандал: у ФРН оголосили про врегулювання претензій до Volkswagen | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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Дизельний скандал: у ФРН оголосили про врегулювання претензій до Volkswagen

Суд у ФРН оголосив про врегулювання претензій до Volkswagen щодо "дизельгейту". 235 тисяч власників авто VW підтримали мирову угоду та отримають компенсації.

У ФРН оголосили про врегулювання претензій до Volkswagen

Німецький автоконцерн Volkswagen AG виплатить 235 тисячам власників автомобілів у Німеччині компенсації в рамках мирової угоди в дизельному скандалі. Загальна сума виплат складе 750 мільйонів євро, ще в 17 тисячах випадків триває перевірка, повідомив концерн у четвер, 30 квітня.

Отже, близько 90 відсотків автовласників, які постраждали від "дизельгейту", заявили про бажання отримати компенсації. Їм буде виплачено від 1350 до 6250 євро - залежно від віку та моделі авто.

Процес завершено

Того ж дня вищий земельний суд у Брауншвейгу оголосив процес щодо дизельного скандалу завершеним, оскільки  Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) відкликало свій позов. Наприкінці лютого VW та VZBV досягли домовленості щодо мирової угоди, що врегулювала би претензії 262 тисяч клієнтів, котрі володіли дизельними автомобілями з маніпульованим програмним забезпеченням, на загальну суму 830 мільйонів євро. Власники цих авто були повинні подати до 30 квітня в концерн заявку на виплату компенсації.

Нагадаємо, що дизельний скандал навколо Volkswagen вибухнув внаслідок розслідування, яке влада США ініціювала в 2015 році. У вересні того ж року керівництво німецького концерну визнало, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих в усьому світі, було встановлене програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

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    Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов


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