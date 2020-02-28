Дизельний скандал: у ФРН оголосили про врегулювання претензій до Volkswagen

Німецький автоконцерн Volkswagen AG виплатить 235 тисячам власників автомобілів у Німеччині компенсації в рамках мирової угоди в дизельному скандалі. Загальна сума виплат складе 750 мільйонів євро, ще в 17 тисячах випадків триває перевірка, повідомив концерн у четвер, 30 квітня.
Отже, близько 90 відсотків автовласників, які постраждали від "дизельгейту", заявили про бажання отримати компенсації. Їм буде виплачено від 1350 до 6250 євро - залежно від віку та моделі авто.
Процес завершено
Того ж дня вищий земельний суд у Брауншвейгу оголосив процес щодо дизельного скандалу завершеним, оскільки Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) відкликало свій позов. Наприкінці лютого VW та VZBV досягли домовленості щодо мирової угоди, що врегулювала би претензії 262 тисяч клієнтів, котрі володіли дизельними автомобілями з маніпульованим програмним забезпеченням, на загальну суму 830 мільйонів євро. Власники цих авто були повинні подати до 30 квітня в концерн заявку на виплату компенсації.
Нагадаємо, що дизельний скандал навколо Volkswagen вибухнув внаслідок розслідування, яке влада США ініціювала в 2015 році. У вересні того ж року керівництво німецького концерну визнало, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих в усьому світі, було встановлене програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Мобільність made in Germany
Хоч репутація провідних автовиробників Німеччини і підмочена "дизельним скандалом", їхні продажі далі зростають. На німецькі авто припадає майже дві третини ринку ФРН. Вони й далі залишаються чоловічою справою: лише кожен третій автомобіль належить жінці. Ця статистика не змінилася за останні десять років.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Автомобілі німців стають дедалі старішими
У Німеччині легкові автомобілі на дорогах стабільно старішають. Десять років тому середній вік автівки складав 8,1 року, у 2017-му стрибнув до історичного максимуму в 9,3 року. Та й фанатизмом щодо машин німці не вирізняються попри свій імідж: ФРН лише 20-та країна у світі за кількістю авто на душу населення. Для порівняння, у США, які займають третє місце, на 10 осіб припадає вісім автомобілів.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Країна олдтаймерів
Близько 600 тисяч легкових автомобілів - 1,3 відсотка від усіх авто - вважаються в Німеччині олдтаймерами, їм більше 30 років. 380 тисяч із них мають "історичні" номерні знаки - на знак того, що транспортний засіб "зберіг оригінальний вигляд свого часу".
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Автомобіль - не розкіш
Моторизація населення Німеччини зростає. Станом на початок 2017 року в ФРН із майже 83-мільйонним населенням було зареєстровано 45,8 мільйона пасажирських автомобілів. Тобто на тисячу людей - 684 авто. Сьогодні в Німеччині уп'ятеро більше машин, аніж півстоліття тому. Тоді автобанами їздили близько дев'яти мільйонів автомобілів.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Баварія - царство новеньких BMW
Середній вік пасажирських авто в Німеччині коливається в різних федеральних землях. У Бранденбурзі, приміром, вони найстаріші, аж під 10 років. Новенькі ж авто, що не дивно, у Баварії, на батьківщині BMW. Баварський Мюнхен разом із Франкфуртом-на-Майні лідирує серед міст за "молодістю" авто, пасе задніх Дуйсбург (12,2 року).
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Мізерна частка електромобілів у ФРН
Кількість авто з бензиновими двигунами у ФРН залишається стабільною останні десять років, тоді як їхня частка скорочується: у 2017 році вона знизилася до двох третин від усіх автомобілів. Із дизелем ситуація протилежна: кількість таких машин з 2008 року виросла з 10 мільйонів до 15 мільйонів. Електромобілі й гібридні авто разом ледь утримують частку в піввідсотка - близько 200 тисяч авто.
Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов