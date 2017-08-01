 ″Дизельгейт″: суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2020

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Новини

"Дизельгейт": суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику

Згідно з рішенням Федерального верховного суду у Німеччині власники дизельних автомобілів Volkswagen можуть повернути авто виробнику і частково повернути сплачені кошти.

Cуд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику

Суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику

Федеральний верховний суд Німеччини (BGH) ухвалив рішення, згідно з яким покупці дизельних автомобілів Volkswagen отримали принципове право повернути своє авто виробнику і отримати часткову грошову компенсацію, повідомляє в понеділок, 25 травня, агенція новин Reuters.

Судді фактично підтримали рішення суду нижчої інстанції про те, що один з позивачів може повернути свій автомобіль VW для відшкодування збитку. Втім, компенсація буде лише частковою і залежатиме від того, скільки часу власник користувався автомобілем.

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Рішення Федерального верховного суду має важливе значення, адже його позиція є орієнтиром для інших німецьких судів, які займаються розглядом справ, пов'язаних з дизельним скандалом навколо концерну Volkswagen. Загалом у німецьких судах розглядаються орієнтовно 60 тисяч позовів від власників дизельних авто VW, які вимагають відшкодування збитків.

Як повідомлялося, наприкінці лютого VW та Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) досягли домовленості щодо мирової угоди, що врегулювала би претензії 262 тисяч клієнтів, котрі володіли дизельними автомобілями з маніпульованим програмним забезпеченням, на загальну суму 830 мільйонів євро. Власники цих авто були повинні подати до 30 квітня в концерн заявку на виплату компенсації.

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Дизельний скандал навколо Volkswagen вибухнув внаслідок розслідування, яке влада США ініціювала в 2015 році. У вересні того ж року керівництво німецького концерну визнало, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих в усьому світі, було встановлене програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

  • На заводі Volkswagen у Вольфсбурзі

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Масштабна мережа

    Якою була би німецька економіка без автовиробників? Якщо рахувати лише фірми, де працюють більш ніж 20 людей, і які прямо чи опосередковано як постачальники деталей забезпечують свій оборот завдяки автомобілебудуванню, то вийде 1300 підприємств.

  • На автомобілебудівному заводі Ford в Кельні

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Потужний роботодавець

    У німецькому автопромі працюють близько 828 тисяч людей. Тобто кожен сьомий робітник у промисловості в Німеччині заробляє собі на життя тим, що будує автомобілі.

  • Автотермінал у Бремерхафені

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Цифри, що вражають

    2016 року німецькі автовиробники вийшли на показник обороту у 407 мільярдів євро. 63 відсотки цих надходжень забезпечили клієнти з-за океану.

  • Дизельний двигун VW

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  • Автомобілі на автобані у ФРН

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    Частка дизелів зменшується

    Частка автомобілів з дизельним двигуном серед автомобілів, які уперше реєструють, становить менше 45 відсотків. Це найнижчий показник за останні п'ять років.

  • Попри скандали німецькі автовиробники почуваються добре

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Результати залишаються стабільними

    Поки що скандали не призвели до якихось помітних змін у показниках виробництва. Упродовж трьох останніх років статистика залишається майже незмінною: щороку з конвеєрів сходять близько 5,7 мільйона автомобілів.

    Автор: Гарді Ґраупнер


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