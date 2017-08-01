"Дизельгейт": суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику

Федеральний верховний суд Німеччини (BGH) ухвалив рішення, згідно з яким покупці дизельних автомобілів Volkswagen отримали принципове право повернути своє авто виробнику і отримати часткову грошову компенсацію, повідомляє в понеділок, 25 травня, агенція новин Reuters.

Судді фактично підтримали рішення суду нижчої інстанції про те, що один з позивачів може повернути свій автомобіль VW для відшкодування збитку. Втім, компенсація буде лише частковою і залежатиме від того, скільки часу власник користувався автомобілем.

Читайте також: Volkswagen оштрафували у Польщі за маніпуляцію даними про викиди

Рішення Федерального верховного суду має важливе значення, адже його позиція є орієнтиром для інших німецьких судів, які займаються розглядом справ, пов'язаних з дизельним скандалом навколо концерну Volkswagen. Загалом у німецьких судах розглядаються орієнтовно 60 тисяч позовів від власників дизельних авто VW, які вимагають відшкодування збитків.

Як повідомлялося, наприкінці лютого VW та Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) досягли домовленості щодо мирової угоди, що врегулювала би претензії 262 тисяч клієнтів, котрі володіли дизельними автомобілями з маніпульованим програмним забезпеченням, на загальну суму 830 мільйонів євро. Власники цих авто були повинні подати до 30 квітня в концерн заявку на виплату компенсації.

Читайте також:Porsche оштрафували на півмільярда євро через "дизельгейт"

Дизельний скандал навколо Volkswagen вибухнув внаслідок розслідування, яке влада США ініціювала в 2015 році. У вересні того ж року керівництво німецького концерну визнало, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих в усьому світі, було встановлене програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.