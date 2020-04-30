"Дизельгейт": автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні

Європейський суд в Люксембурзі в четвер, 9 липня, своїм рішенням полегшив процедуру отримання компенсацій для постраждалих в "дизельному скандалі". Згідно з вердиктом суду, автовласники, які купували автомобілі концерну Volkswagen, на яких було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати екологічними тестами, отримали право подавати до суду в країні, де була куплена машина, а не обов'язково в Німеччині, де розташована штаб-квартира VW.

Позов проти VW в Австрії

Причиною розгляду справи став прецедент в Австрії, де Товариство споживчої інформації (VKI) подало позов від імені 574 власників VW до окружного суду міста Клагенфурт з вимогою про відшкодування завданих збитків на загальну суму у 3,6 мільйона євро. Адвокати VKI стверджували, що обізнані з маніпуляціями клієнти утрималися би від купівлі автомобілів VW або ціна повинна була б бути на 30 відсотків нижчою.

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Автовиробник у відповідь заявив, що у окружного суду в Клагенфурті немає відповідних повноважень розглядати даний позов. У VW аргументували таку позицію тим, що, як правило, відповідно до законодавства ЄС, подібні розгляди повинні проходити в суді тієї країни, де перебуває відповідач. З цієї причини австрійські судді звернулися до Європейського суду з проханням прояснити ситуацію.

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Своїм рішенням суд встановив, що в справах, подібних "дизельному скандалу", допускаються винятки з діючих принципів юрисдикції. Місцем скоєного порушення - в даному випадку установки програми, що дозволяє маніпулювати тестами - є Німеччина, але збиток клієнту було завдано тільки після придбання машини за ціною, яка, враховуючи маніпуляції з тестами, була вищою за її фактичну вартість. І цей збиток настав тільки в Австрії, де і був придбаний автомобіль. Таким чином, VW після рішення Європейського суду повинен готуватися до позовів у всіх країнах, де дилери концерну продавали автомобілі, які мають відношення до "дизельгейта".

Концерн Volkswagen і " дизельний скандал"

У вересні 2015 року керівництво Volkswagen визнало, що на декількох мільйонах автомобілів, проданих у всьому світі, було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

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Про своє бажання отримати від VW компенсації в рамках "дизельгейту" тільки в Німеччині заявили близько 90 відсотків автовласників, які постраждали через маніпуляції. 30 квітня автовиробник повідомив, що в рамках мирової угоди виплатить 235 тисячам власників автомобілів в Німеччині компенсації на загальну суму в 750 мільйонів євро. Ще в 17 тисячах випадків перевірка поки не завершена.