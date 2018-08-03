 Джуліан Ассанж подумує дати свідчення щодо РФ у Сенаті США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

Джуліан Ассанж подумує дати свідчення щодо РФ у Сенаті США

Джуліан Ассанж може розповісти Сенату США про втручання Росії у вибори в США. Адвокати засновника WikiLeaks вимагають гарантій безпеки.

Джуліан Ассанж на балконі посольства Еквадору, травень 2017 року

Ассанж на балконі посольства Еквадору, травень 2017 року

Засновник викривальної платформи WikiLeaks Джуліан Ассанж, який уже шість років переховується від американського правосуддя в посольстві Еквадору в Лондоні, розглядає можливість свідчити перед Сенатом США. Ідеться про ймовірне втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах у 2016 році. Про це заявила адвокатка Ассанжа у четвер, 9 серпня.

За інформацією WikiLeaks, комітет Сенату США з питань розвідки попросив Ассанжа розглянути можливість особисто свідчити на закритому слуханні щодо того, чи допомогала Москва Дональду Трампу виграти вибори, зазначає Reuters. Росія відкидає це, а Трамп переконує, що змови між його командою і РФ не було. "Ми серйозно розглядаємо пропозицію, проте маємо упевнитися, що безпека Ассанжа буде гарантована", - ідеться у заяві його адвокатки Дженніфер Робінсон.

DW.COM

Трамп заявив, що не знав про зустріч свого сина в 2016 році з російською адвокаткою. Факт зустрічі не викликає у президента занепокоєння.

Джуліан Ассанж, який уже понад п'ять років живе в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав громадянство цієї країни. Це має допомогти засновнику Wikileaks покинути територію дипломатичної установи. (12.01.2018)

Розслідування за підозрою у зґвалтуванні стосовно Джуліана Ассанжа припинено, заявили у прокуратурі Швеції. (19.05.2017)

Нагадаємо, що Ассанж перебуває на території посольства Еквадору з червня 2012 року, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачують у злочинах на сексуальному ґрунті - за заявами двох жінок у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Сам Ассанж звинувачення спростовує, говорячи про розправу.

У травні 2017 року розслідування припинили, але він все одно побоюється, що його можуть передати Вашингтону, де йому може загрожувати смертна кара через публікацію таємної інформації.

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