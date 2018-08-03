Джуліан Ассанж подумує дати свідчення щодо РФ у Сенаті США

Засновник викривальної платформи WikiLeaks Джуліан Ассанж, який уже шість років переховується від американського правосуддя в посольстві Еквадору в Лондоні, розглядає можливість свідчити перед Сенатом США. Ідеться про ймовірне втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах у 2016 році. Про це заявила адвокатка Ассанжа у четвер, 9 серпня.

За інформацією WikiLeaks, комітет Сенату США з питань розвідки попросив Ассанжа розглянути можливість особисто свідчити на закритому слуханні щодо того, чи допомогала Москва Дональду Трампу виграти вибори, зазначає Reuters. Росія відкидає це, а Трамп переконує, що змови між його командою і РФ не було. "Ми серйозно розглядаємо пропозицію, проте маємо упевнитися, що безпека Ассанжа буде гарантована", - ідеться у заяві його адвокатки Дженніфер Робінсон.

Нагадаємо, що Ассанж перебуває на території посольства Еквадору з червня 2012 року, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачують у злочинах на сексуальному ґрунті - за заявами двох жінок у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Сам Ассанж звинувачення спростовує, говорячи про розправу.

У травні 2017 року розслідування припинили, але він все одно побоюється, що його можуть передати Вашингтону, де йому може загрожувати смертна кара через публікацію таємної інформації.