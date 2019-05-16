 Джонсон має найкращі шанси стати прем′єром Великобританії - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Джонсон має найкращі шанси стати прем'єром Великобританії - опитування

Екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон має найкращі шанси очолити британський уряд після Терези Мей, свідчать результати опитування.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Колишній мер Лондона та екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон має найбільшу підтримку серед членів Консервативної партії, а отже найкращі шанси очолити британський уряд після Терези Мей. Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого в суботу, 18 травня.

Згідно з даними опитування YouPoll, Джонсона підтримують 39 відсотків членів Консервативної партії. На другому місці - екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб, який має підтримку лише 13 відсотків консерваторів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей погодилася піти з посади після ще одного голосування парламенту щодо Brexit, яке має відбутися в червні. У свою чергу, Джонсон 16 травня підтвердив свої наміри поборотися за крісло прем'єр-міністра. "Звичайно, я збираюся це зробити", - заявив він та додав, що його майбутня участь у гонці "ні для кого вже не є секретом".

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Колишній глава британського МЗС Борис Джонсон підтвердив наміри очолити уряд країни. Тереза Мей має погодити час своєї відставки на початку червня, повідомили у Консервативній партії. (16.05.2019)

Британська прем'єрка Тереза Мей планує провести нове голосування щодо угоди про Brexit у червні. (15.05.2019)

Минулого року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великобританії на знак протесту проти лінії Мей у переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прихильником так званого "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС на умовах Лондона.

Грем Брейді, голова "Комітету 1922", до якого входять усі депутати-консерватори британського парламенту, заявив 16 травня, що представники комітету і Мей збираються зустрітися у червні для погодження часу її відставки. Зустріч має відбутися після того, як британський парламент вчетверте зробить спробу затвердити угоду з Брюсселем про Brexit.

Тим часом 17 травня лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін повідомив, що переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та лейбористи, закінчилися безрезультатно.

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