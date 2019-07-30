 Джонсон закидає противникам Brexit ″жахливе співробітництво″ з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Джонсон закидає противникам Brexit "жахливе співробітництво" з ЄС

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон переконує, що британці прагнуть виходу з ЄС і винуватить противників у парламенті у співробітництві з Брюсселем, аби заблокувати Brexit.

Борис Джонсон

Борис Джонсон (фото з архіву)

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закидає британським законодавцям, котрі виступають проти виходу Сполученого Королівства з ЄС "жахливе" співробітництво з Брюсселем. 

"Існує таке собі жахливе співробітництво між людьми, котрі думають, що можуть заблокувати Brexit у парламенті, і нашими європейськими друзями. Наші європейські друзі непорушні у їхньому небажанні йти на компроміс щодо угоди про вихід (Великобританії з ЄС. - Ред.)", - заявив Джонсон у середу, 14 серпня, під час відеотрансляції у Facebook, в якій прем'єр відповідав на запитання громадян.

За його словами, чим довше триває така ситуація, тим більш імовірним стає жорсткий Brexit. "Це не те, чого я хочу. Це не те, до чого ми прагнемо. Але нам потрібно, щоб наші європейські друзі пішли на компроміс", - додав Джонсон.

Також очільник британського уряду висловив думку, що британці воліють бачити політиків, котрі виконують свої обіцянки щодо рішучого Brexit. "Ми виходимо з ЄС 31 жовтня", - наголосив Джонсон. Британський прем'єр додав, що це саме те, чого хотіли виборці, і саме тому вони вкрай розчаровані, що вихід Великобританії з ЄС затягнувся на три роки.

Нагадаємо, що Борис Джонсон бажає перегляду угоди, котру узгодила з ЄС його попередниця Тереза Мей, аби виключити з документу прописаний там режим backstop, мета якого запобігти відновленню жорсткого митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією. 

Водночас Джонсон висловив готовність у разі необхідності вивести Великобританію з ЄС без будь-якої угоди. Євросоюз неодноразово відкидав ідею поновлення переговорів, які вже завершилися домовленістю щодо угоди про Brexit.

DW.COM

ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче перегляду угоди з Брюсселем про вихід країни з ЄС. Його мета - прибрати пункт щодо Північної Ірландії. ЄС вважає вимоги Джонсона несумісними з позицією блоку. (06.08.2019)  

Brexit насувається: Єлизавета ІІ - королева лише "Маленької" Британії?

Новий прем’єр Борис Джонсон обіцяє вихід Великобританії з ЄС будь-якою ціною. У Шотландії та Північній Ірландії зростає невдоволення. Про загрози Brexit для Сполученого Королівства - в огляді DW. (05.08.2019)  

У прем'єра Великобританії лишилася більшість в парламенті лише в один голос

Перевага Консервативної партії та її партнерів над опозицією у парламенті Великобританії скоротилася до лише одного голосу. Це послаблює позиції нового прем'єра Бориса Джонсона перед виходом країни з ЄС. (02.08.2019)  

Також за темою

England Boris Johnson besucht Schottland

Глава уряду Шотландії: Борис Джонсон прагне Brexit без угоди з ЄС 30.07.2019

Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що новий прем'єр Великобританії Борис Джонсон дотримується курсу на вихід з ЄС без угоди. У Шотландії продовжують підготовку до нового референдуму про незалежність.

UK Boris Johnson wird Premierminister

Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії 24.07.2019

Британська королева Єлизавета ІІ доручила очільнику Консервативної партії Борису Джонсону сформувати новий уряд. Перед цим прем'єрка Тереза Мей та ще кілька міністрів пішли у відставку.

Symbolbild - Brexit und EU

ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit 06.08.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче перегляду угоди з Брюсселем про вихід країни з ЄС. Його мета - прибрати пункт щодо Північної Ірландії. ЄС вважає вимоги Джонсона несумісними з позицією блоку.

Реклама

Докладно

Вугілля у гавані Гамбурга

Справа "Роттердам+": суд призначив заставу менеджеру ДТЕК

Суд обрав для співробітника ДТЕК заставу у 10 мільйонів гривень як запобіжний захід у справі про формулу "Роттердам+".  

Причиною падіння ВВП ФРН називають скорочення експорту

ВВП Німеччини у другому кварталі скоротився

Причиною падіння економіки Німеччини називають скорочення експорту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  