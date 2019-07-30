Джонсон закидає противникам Brexit "жахливе співробітництво" з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закидає британським законодавцям, котрі виступають проти виходу Сполученого Королівства з ЄС "жахливе" співробітництво з Брюсселем.

"Існує таке собі жахливе співробітництво між людьми, котрі думають, що можуть заблокувати Brexit у парламенті, і нашими європейськими друзями. Наші європейські друзі непорушні у їхньому небажанні йти на компроміс щодо угоди про вихід (Великобританії з ЄС. - Ред.)", - заявив Джонсон у середу, 14 серпня, під час відеотрансляції у Facebook, в якій прем'єр відповідав на запитання громадян.

За його словами, чим довше триває така ситуація, тим більш імовірним стає жорсткий Brexit. "Це не те, чого я хочу. Це не те, до чого ми прагнемо. Але нам потрібно, щоб наші європейські друзі пішли на компроміс", - додав Джонсон.

Також очільник британського уряду висловив думку, що британці воліють бачити політиків, котрі виконують свої обіцянки щодо рішучого Brexit. "Ми виходимо з ЄС 31 жовтня", - наголосив Джонсон. Британський прем'єр додав, що це саме те, чого хотіли виборці, і саме тому вони вкрай розчаровані, що вихід Великобританії з ЄС затягнувся на три роки.

Нагадаємо, що Борис Джонсон бажає перегляду угоди, котру узгодила з ЄС його попередниця Тереза Мей, аби виключити з документу прописаний там режим backstop, мета якого запобігти відновленню жорсткого митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією.

Водночас Джонсон висловив готовність у разі необхідності вивести Великобританію з ЄС без будь-якої угоди. Євросоюз неодноразово відкидав ідею поновлення переговорів, які вже завершилися домовленістю щодо угоди про Brexit.