Джонсон "дуже скоро" представить ЄС пропозиції щодо нової угоди про Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв "дуже скоро" представити Євросоюзу пропозиції щодо нового договору про вихід Сполученого Королівства зі складу спільноти - так званого Brexit. Про це Джонсон заявив у вівторок, 1 жовтня, в розмові з журналістами телерадіомовної корпорації BBC.

"Ми надамо дуже добру пропозицію", - сказав британський прем'єр, цитує інформагенція AFP. За даними британських ЗМІ, на які посилається AFP, ці пропозиції Лондон надасть Брюсселю вже найближчими вихідними.

Раніше журналісти повідомляли про задум Джонсона винести центри для розмитнення товарів за межі кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Натомість для продуктів харчування та сільськогосподарських виробів планувалося залишити безмитний режим. Повідомлення про такі плани викликали різку критику з боку уряду Ірландії.

Утім, у розмові з журналістами BBC Джонсон заперечив наявність таких планів, назвавши повідомлення ЗМІ "не зовсім правильними". Так само Джонсон запевнив, що переговори з Брюсселем перебувають на "вирішальній стадії", цитує інформагенція dpa.

Британський прем'єр наполягає на тому, щоб з угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС викреслити пункт про так званий "запасний варіант" (backstop англійською. - Ред.), який передбачає тимчасовий особливий режим переміщення товарів через кордон між Ірландією та Північною Ірландією після Brexit.

У противному разі Джонсон пригрозив виходом Великобританії зі складу ЄС 31 жовтня без відповідної угоди. Однак сам керівник британського уряду визнав, що такий варіант розвитку подій зашкодить економіці та інших сферам життя Сполученого Королівства.

Раніше голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер наголошував, що якщо Великобританія вийде з ЄС без угоди, то між Ірландією та Північною Ірландією буде запроваджений прикордонний контроль.