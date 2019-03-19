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Фото: DW/F. Görner
Дженніфер Ваґнер
Пропустити розділ Дженніфер Ваґнер: вибрані публікації
Дженніфер Ваґнер: вибрані публікації
Відмова від щеплення проти COVID-19 як загроза життю інших
Той, хто відмовляється від щеплення, хоча міг би це зробити, загрожує, наприклад, онкохворим, вважає Дженніфер Ваґнер.
Дженніфер Ваґнер
Коментар
Здоров'я
16.12.2021
16 грудня 2021 р.
Пропустити розділ Дженніфер Ваґнер: інші публікації
Дженніфер Ваґнер: інші публікації
Повені в Німеччині: чому постраждалих рятують добровольці?
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Природне лихо в Німеччині: фото до і після
Природне лихо в Німеччині: фото до і після
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Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті
Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті
Меми і відео в соціальних мережах можуть бути веселими лише на перший погляд. Деякі з них використовуються радикалами.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
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Найдорожчі міста світу-2019
Найдорожчі міста світу-2019
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