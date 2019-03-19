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Щоденник війни
Jennifer Wagner DW Bonn - provisorisches Bild
Фото: DW/F. Görner

Дженніфер Ваґнер

Пропустити розділ Дженніфер Ваґнер: вибрані публікації

Дженніфер Ваґнер: вибрані публікації

Відділ інтенсивної терапії в університетській клініці німецького міста Росток

Відмова від щеплення проти COVID-19 як загроза життю інших

Той, хто відмовляється від щеплення, хоча міг би це зробити, загрожує, наприклад, онкохворим, вважає Дженніфер Ваґнер.
Jennifer Wagner DW Bonn - provisorisches Bild
Дженніфер Ваґнер
Коментар
Здоров'я
16 грудня 2021 р.
Пропустити розділ Дженніфер Ваґнер: інші публікації

Дженніфер Ваґнер: інші публікації

Пожежники-добровольці відіграли провідну роль під час рятувальних операцій унаслідок повеней у Німеччині

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Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті

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Фоторепортаж із села Зайцевого на Донбасі

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