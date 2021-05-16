Брудні підгузки замість макулатури: Індонезія повертає сміття в Європу і США (15.07.2019)

Україна потрапила в топ 10 країн, де на одного жителя, за даними Світового банку, припадає найбільше відходів. А от Індонезія повертає сміття у США, Німеччину та інші країни, бо їм підсунули не те, що треба для переробки. Замість макулатури індонезійці отримали гори пластику та брудних підгузків.