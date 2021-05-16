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Джакарта – місто, столиця Індонезії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джакарта". Джакарта є столицею Індонезії. Це найбільше місто країни. Кількість населення - понад 9 мільйонів 600 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна потрапила в топ 10 країн, де на одного жителя, за даними Світового банку, припадає найбільше відходів. А от Індонезія повертає сміття у США, Німеччину та інші країни, бо їм підсунули не те, що треба для переробки. Замість макулатури індонезійці отримали гори пластику та брудних підгузків.