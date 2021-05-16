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Джакарта

Джакарта – місто, столиця Індонезії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джакарта". Джакарта є столицею Індонезії. Це найбільше місто країни. Кількість населення - понад 9 мільйонів 600 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Boeing має перевірити старі літаки моделі 737 - авіарегулятор США

Boeing має перевірити старі літаки моделі 737 - авіарегулятор США 16.05.2021

Авіаційний регулятор США вимагає від компанії Boeing перевірити усі літаки, що належать до старих модифікацій моделі 737.
В Індонезії рятувальники знайшли зниклий підводний човен: увесь екіпаж загинув

В Індонезії рятувальники знайшли зниклий підводний човен: увесь екіпаж загинув 25.04.2021

Зниклий із середи підводний човен індонезійських військово-морських сил виявили поблизу острова Балі. Всі 53 члени екіпажу загинули, повідомили в Джакарті.
Лідери АСЕАН закликали до припинення насильства в М'янмі

Лідери АСЕАН закликали до припинення насильства в М'янмі 24.04.2021

Лідери АСЕАН закликали покласти край насильству в М'янмі й звільнити всіх політичних в'язнів.
Авіакатастрофа в Індонезії: виявлено самописці літака

Авіакатастрофа в Індонезії: виявлено самописці літака 10.01.2021

Під час пошукової операції у Яванському морі виявлено бортові самописці літака авіакомпанії Sriwijaya Air, що напередодні упав у море. Представники влади сподіваються невдовзі дістати їх на поверхню.
Зникнення літака в Індонезії: триває пошуково-рятувальна операція

Зникнення літака в Індонезії: триває пошуково-рятувальна операція 09.01.2021

Влада Індонезії повідомила, що в морі в районі зникнення з радарів пасажирського літака виявлено низку уламків, які нині вивчаються експертами. Триває пошуково-рятувальна операція.
В Індонезії протестують проти реформи ринку праці

В Індонезії протестують проти реформи ринку праці 08.10.2020

В Індонезії зростає хвиля протестів проти реформи ринку праці, внаслідок якої будуть полегшені процедури звільнення. У Джакарті затримані сотні демонстрантів.
В Індонезії зросла кількість жертв повені, у Джакарті проводять дезінфекцію

В Індонезії зросла кількість жертв повені, у Джакарті проводять дезінфекцію 05.01.2020

Внаслідок повені в Індонезії загинули вже щонайменше 60 людей, десятки тисяч жителів евакуювали. У Джакарті тим часом проводять дезінфекцію для запобігання поширенню захворювань.
Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 53 осіб

Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 53 осіб 04.01.2020

Через негоду зі своїх будинків були евакуйовані понад 173 тисяч осіб, які нині перебувають у притулках. Влада намагається запобігти розповсюдженню хвороб.
Повені в Індонезії: понад 40 загиблих та 400 000 евакуйованих

Повені в Індонезії: понад 40 загиблих та 400 000 евакуйованих 03.01.2020

Кількість загиблих під час повеней у Індонезії збільшилась до понад 40 осіб, близько 400 тисяч людей евакуйовані.
В Індонезії внаслідок повені загинули понад два десятки людей

В Індонезії внаслідок повені загинули понад два десятки людей 02.01.2020

Після годин потужної зливи, що почалась у новорічну ніч, затоплені індонезійська столиця Джакарта та сусідні міста. Десятки тисяч людей евакуйовані.

Брудні підгузки замість макулатури: Індонезія повертає сміття в Європу і США (15.07.2019) 15.07.2019

Україна потрапила в топ 10 країн, де на одного жителя, за даними Світового банку, припадає найбільше відходів. А от Індонезія повертає сміття у США, Німеччину та інші країни, бо їм підсунули не те, що треба для переробки. Замість макулатури індонезійці отримали гори пластику та брудних підгузків.

Індонезія перенесе свою столицю з Джакарти

Індонезія перенесе свою столицю з Джакарти 29.04.2019

Президент Індонезії Джоко Відодо вирішив перенести столицю країни з багатолюдного острова Ява. Нове місце для її розташування поки не вибрано.
В Індонезії стався ще один потужний землетрус

В Індонезії стався ще один потужний землетрус 28.12.2018

В індонезійській провінції Західне Папуа сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1. Загрози цунамі цього разу не було.
Руйнівне цунамі в Індонезії: вже щонайменше 373 загиблих

Руйнівне цунамі в Індонезії: вже щонайменше 373 загиблих 24.12.2018

Під час пошуково-рятувальних робіт виявлено вже 373 тіла жертв нещодавнього цунамі. Роботу рятувальників ускладнюють масштабні руйнування внаслідок катастрофи.
В Індонезії заявили, що знайшли фюзеляж Boeing 737 у Яванському морі

В Індонезії заявили, що знайшли фюзеляж Boeing 737 у Яванському морі 31.10.2018

Координати фюзеляжу Boeing 737, який впав в Яванське море, були встановлені. Пошукова операція зосереджена на знаходженні "чорних скриньок".

В Індонезії розбився пасажирський літак з 189 людьми на борту

В Індонезії розбився пасажирський літак з 189 людьми на борту 29.10.2018

Зв'язок з літаком авіаліній Lion Air був втрачений через 13 хвилин після зльоту. На борту перебувало 182 пасажири і семеро членів екіпажу.
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