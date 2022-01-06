Децентралізація в Україні

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Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?
Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.
Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині.
Спершу підняли інфраструктуру у своїх селах, а потім вирішили змінити життя у всій громаді. Після місцевих виборів до влади прийшли нові політики - бізнесмени та активісти. Чому чиновницьке життя витримують не всі? Так як можна розвивати громаду і без мандату?
У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки, причому роблять це доволі успішно. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.
Безкоштовний велопрокат, охайні зелені зони, догляд за безпритульними тваринами. У Сосницькій ОТГ, що за 90 кілометрів від Чернігова, надходження у бюджет громади мізерні, але село все одно розквітло. Як це їм вдалося?
В селищі Сосниця на Чернігівщині вже місяць діє безкоштовний прокат велосипедів. Місцеві не одразу зрозуміли переваги сервісу та спершу звинувачували владу у нераціональному витрачанні коштів. Однак тепер попит набирає обертів.