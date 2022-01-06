Децентралізація в Україні

Бізнесмени, яким не байдуже: як заможні українці розвивають громади (18.06.2021)

Спершу підняли інфраструктуру у своїх селах, а потім вирішили змінити життя у всій громаді. Після місцевих виборів до влади прийшли нові політики - бізнесмени та активісти. Чому чиновницьке життя витримують не всі? Так як можна розвивати громаду і без мандату?