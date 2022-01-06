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Децентралізація в Україні

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео) 06.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.
Зеленський проти Кличка, або Навіщо Києву новий закон про столицю

"Зеленський проти Кличка", або Навіщо Києву новий закон про столицю 21.10.2021

Верховна Рада незабаром може ухвалити новий закон про столицю. Чим він загрожує чинному меру Києва Віталієві Кличку і як оцінюють документ незалежні експерти, розбиралася DW.

Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео)

Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?

Поліція у віддалених ОТГ, або хто такий поліцейський громади? (01.10.2021) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.
Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад 29.07.2021

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак став головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад та пообіцяв щомісяця проводити її засідання.

Продавати чорноземи зараз не треба - німецький фермер в Україні про земельну реформу (13.07.2021)  13.07.2021

Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині. 

Нью-Йорк в Україні: селищу на лінії фронту повернули історичну назву (02.07.2021) 02.07.2021

Перейменування містечка кілька років добивалася місцева влада та активісти. Журналісти DW неодноразово відвідували прифронтове селище. Ось як виглядає донбаський Нью-Йорк.

Бізнесмени, яким не байдуже: як заможні українці розвивають громади (18.06.2021) 18.06.2021

Спершу підняли інфраструктуру у своїх селах, а потім вирішили змінити життя у всій громаді. Після місцевих виборів до влади прийшли нові політики - бізнесмени та активісти. Чому чиновницьке життя витримують не всі? Так як можна розвивати громаду і без мандату?

Посли Великої сімки закликали до подальших кроків у децентралізації України

Посли Великої сімки закликали до подальших кроків у децентралізації України 09.06.2021

Посли G7 закликали Україну визначати повноваження органів місцевого самоврядування з розподілом відповідальності та забезпечити пропорційність нагляду з боку центральної влади.
Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео)

Жінки при владі: українське село Великі Копані як взірець матріархату (відео) 01.06.2021

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.

Великі Копані - українське село, де при владі лише жінки (01.06.2021) 01.06.2021

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади займають жінки, причому роблять це доволі успішно. DW з’ясовувала, куди поділись чоловіки та як жінки без "сильного плеча" розвивають громаду, користуючись перевагами децентралізації.

Як у селі Олександра Довженка зробили євроремонт (відео)

Як у селі Олександра Довженка зробили "євроремонт" (відео) 19.05.2021

Безкоштовний прокат велосипедів, зелені технології та інші ознаки сучасної цивілізації прийшли в українське село. Як Сосницькій ОТГ на Чернігівщині вдалося знайти гроші на такий благоустрій?

Село без грошей, але з амбіціями: розвиток ОТГ по-європейськи (18.05.2021) 18.05.2021

Безкоштовний велопрокат, охайні зелені зони, догляд за безпритульними тваринами. У Сосницькій ОТГ, що за 90 кілометрів від Чернігова, надходження у бюджет громади мізерні, але село все одно розквітло. Як це їм вдалося?

Велосипеди напрокат: як в українському селі байк-шеринг влаштували (05.05.2021) 05.05.2021

В селищі Сосниця на Чернігівщині вже місяць діє безкоштовний прокат велосипедів. Місцеві не одразу зрозуміли переваги сервісу та спершу звинувачували владу у нераціональному витрачанні коштів. Однак тепер попит набирає обертів.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про земельну децентралізацію

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про земельну децентралізацію 28.04.2021

Верховна Рада України прийняла закон, який забезпечує передачу земель державної власності у комунальну власність територіальним громадам.
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