 Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.10.2021

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Політика й суспільство

Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео)

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?

Як поліція повертає довіру українців

Як поліція повертає довіру українців

31-річний капітан поліції Іван Компанець нещодавно отримав багато оснащення та новий автомобіль. Він та його напарник - серед майже 600 поліцейських нового формату. Нацполіція з 2019 року впроваджує проєкт "Поліцейський офіцер громади". Мета - забезпечити усі ОТГ поліцейськими, які будуть працювати виключно на території громади і користуватися довірою мешканців. Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ:

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Патрульна поліція: робота мрії чи "мусорка"? (відео)

Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцянки все ще не захищені державою. Експатрульні говорять про процвітання корупції в лавах поліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських.  

Ексочільниця Нацполіції Хатія Деканоідзе: Реформу поліції не довели до кінця (відео)

Свавілля поліцейських - наслідок незавершеної реформи поліції, вважає Хатія Деканоідзе. "Совкова система нікуди не поділася", - заявила в екслюзивному інтерв'ю DW колишня очільниця Нацполіції України.  

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Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.

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