Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео)

31-річний капітан поліції Іван Компанець нещодавно отримав багато оснащення та новий автомобіль. Він та його напарник - серед майже 600 поліцейських нового формату. Нацполіція з 2019 року впроваджує проєкт "Поліцейський офіцер громади". Мета - забезпечити усі ОТГ поліцейськими, які будуть працювати виключно на території громади і користуватися довірою мешканців. Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ: