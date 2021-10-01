Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео)

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?
31-річний капітан поліції Іван Компанець нещодавно отримав багато оснащення та новий автомобіль. Він та його напарник - серед майже 600 поліцейських нового формату. Нацполіція з 2019 року впроваджує проєкт "Поліцейський офіцер громади". Мета - забезпечити усі ОТГ поліцейськими, які будуть працювати виключно на території громади і користуватися довірою мешканців. Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ:
Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцянки все ще не захищені державою. Експатрульні говорять про процвітання корупції в лавах поліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських.
Свавілля поліцейських - наслідок незавершеної реформи поліції, вважає Хатія Деканоідзе. "Совкова система нікуди не поділася", - заявила в екслюзивному інтерв'ю DW колишня очільниця Нацполіції України.