Десятки тисяч "жовтих жилетів" знову вийшли на протести у Франції

Уже десяті вихідні поспіль у Франції в суботу, 19 січня, відбулись антиурядові акції протесту "жовтих жилетів". Тільки в Тулузі на вулиці вийшли рекордні 10 тисяч мітингувальників, повідомляє агенція AFP.

Кілька тисяч людей вийшли на мирну ходу в Парижі, тримаючи плакати з написом "Макрон - відставка". Таким чином вони відкидали ідею "національного діалогу", до якого закликає президент країни Еммануель Макрон. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб зупинити колону "жовтих жилетів" на шляху до площі Інвалідів.

Протести відбулися в багатьох французьких містах. Сутички з правоохоронцями стались також у Ренні та Ліоні. Загальна кількість учасників акцій протесту у Франції, на думку поліції, є такою ж, як і минулої суботи, - близько 80 тисяч осіб. Стільки ж поліцейських стежили за порядком по всій країні.

Нагадаємо, від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Згодом виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку президента Еммануеля Макрона та його уряду. Після кількох тижнів протестів уряд пішов на поступки. Попри це, акції не вщухли.