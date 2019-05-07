 Держсекретар США Майк Помпео несподівано відвідав Ірак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Держсекретар США Майк Помпео несподівано відвідав Ірак

Державний секретар США Майк Помпео відвідав з неоголошеним візитом Ірак. Напередодні він скасував запланований на цей день візит до Берліна.

Майк Помпео (праворуч) в Іраку

Майк Помпео (праворуч) в Іраку

Державний секретар США Майк Помпео ввечері у вівторок, 7 травня, здійснив несподіваний візит до Іраку, де він зустрівся окремо з президентом та прем'єр-міністром країни. Напередодні Помпео скасував через "нагальні питання" запланований на цей день свій візит до Берліна, вирушивши натомість на Близький Схід.

Після візиту до Іраку Помпео заявив на Twitter, що його зустрічі з лідерами країни мали на меті "посилити нашу дружбу та підкреслити, що Іраку треба захищати дипломатичні установи та коаліційний контингент". "Іран посилює свою активність", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, що 7 травня державна іранська інформаційна агенція IRNA повідомила, що Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли Сполучені Штати Америки.

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Державний секретар США Майк Помпео скасував візит до Берліна, пославшись на "нагальні справи". У Держдепартменті сподіваються, що зустрічі з німецькими політиками вдасться перенести. (07.05.2019)

В Ірані назвали "веденням психологічної війни" заяву радника з національної безпеки президента США Джон Болтона про те, що США надсилають на Близький Схід авіаносну групу. (07.05.2019)

США спрямують на Близький Схід авіаносну ударну групу, що має надіслати "чіткий сигнал" Ірану, повідомив радник з національної безпеки президента США Джон Болтон. (06.05.2019)

Згідно з цим повідомленням, президент Ірану Хасан Роухані у середу, 8 травня, поінформує представників Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії та Росії про заплановану процедуру. Ці країни залишилися підписантами ядерної угоди після того, як рівно рік тому президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з ядерної угоди. Її було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на цю країну.

Лист Роухані до решти лідерів країн-підписантів документа підкреслюватиме той факт, що Іран продемонстрував значне терпіння, однак інша сторона угоди не виконала свої зобов'язання, повідомляють у IRNA.

Кілька днів тому радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США відправляють  на Близький Схід авіаносну групу та бомбардувальники, аби надіслати чіткий сигнал Тегерану. У Вашингтоні мотивували своє рішення інформацією про загрози для американських військових, які перебувають у регіоні. Натомість у Тегерані назвали такий крок методами "психологічної війни" з боку США.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


 

DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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