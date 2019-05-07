Держсекретар США Майк Помпео несподівано відвідав Ірак

Державний секретар США Майк Помпео ввечері у вівторок, 7 травня, здійснив несподіваний візит до Іраку, де він зустрівся окремо з президентом та прем'єр-міністром країни. Напередодні Помпео скасував через "нагальні питання" запланований на цей день свій візит до Берліна, вирушивши натомість на Близький Схід.

Після візиту до Іраку Помпео заявив на Twitter, що його зустрічі з лідерами країни мали на меті "посилити нашу дружбу та підкреслити, що Іраку треба захищати дипломатичні установи та коаліційний контингент". "Іран посилює свою активність", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, що 7 травня державна іранська інформаційна агенція IRNA повідомила, що Іран планує "поступово зменшити свої зобов'язання", закріплені у ядерній угоді, з якої рік тому вийшли Сполучені Штати Америки.

Згідно з цим повідомленням, президент Ірану Хасан Роухані у середу, 8 травня, поінформує представників Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії та Росії про заплановану процедуру. Ці країни залишилися підписантами ядерної угоди після того, як рівно рік тому президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з ядерної угоди. Її було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на цю країну.

Лист Роухані до решти лідерів країн-підписантів документа підкреслюватиме той факт, що Іран продемонстрував значне терпіння, однак інша сторона угоди не виконала свої зобов'язання, повідомляють у IRNA.

Кілька днів тому радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США відправляють на Близький Схід авіаносну групу та бомбардувальники, аби надіслати чіткий сигнал Тегерану. У Вашингтоні мотивували своє рішення інформацією про загрози для американських військових, які перебувають у регіоні. Натомість у Тегерані назвали такий крок методами "психологічної війни" з боку США.