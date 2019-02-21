 Держдеп США створив сайт ″Протидія агресії Росії в Україні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

Держдеп США створив сайт "Протидія агресії Росії в Україні"

Сайт у деталях покаже російську агресію в Україні за допомогою супутникових знімків, карт і статистичних даних.

Курт Волкер

Курт Волкер

Держдепартамент Сполучених Штатів створив веб-сайт "Протидія агресії Росії в Україні". Про це у четвер, 21 лютого, повідомив у своєму мікроблозі Twitter спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

За словами Волкера, мова йде про інноваційний проект з використанням "супутникових знімків, карт і статистичних даних" для деталізованого показу російської агресії в Україні.

На сайті представлені кілька тематичних розділів: конфлікт, гібридні загрози, роль спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Також йдеться про життя цивільних мешканців у зоні конфлікту та пошкодження інфраструктури. Окремий розділ присвячено продовженню тиску США та ЄС на Росію.

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