Держдеп США створив сайт "Протидія агресії Росії в Україні"

Держдепартамент Сполучених Штатів створив веб-сайт "Протидія агресії Росії в Україні". Про це у четвер, 21 лютого, повідомив у своєму мікроблозі Twitter спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

За словами Волкера, мова йде про інноваційний проект з використанням "супутникових знімків, карт і статистичних даних" для деталізованого показу російської агресії в Україні.

На сайті представлені кілька тематичних розділів: конфлікт, гібридні загрози, роль спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Також йдеться про життя цивільних мешканців у зоні конфлікту та пошкодження інфраструктури. Окремий розділ присвячено продовженню тиску США та ЄС на Росію.